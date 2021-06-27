 

“Не устала ли Европа прятаться?”: раздраженный Зеленский обратился к Германии

27.06.2021, 21:46, Разное
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Украинский лидер при этом не скрывал своего раздражения тем, что ФРГ не выполнила обещаний, данных Киеву, каждый раз находя причины для этого. Так Владимир Зеленский спросил кандидатов, согласны ли они с мнением, что Европа не будет полноценной без Украины. Кроме того, он напомнил, что с момента украинской революции прошло семь лет, однако Европа продолжает прятаться от вопроса вступления Киева в состав Евросоюза. Президент Украины заявил, что европейским лидерам пора перейти к четким ответам и шагам в этом направлении.

По словам Владимира Зеленского, на сегодняшний день у государственных границ Украины сосредоточено около 100 тысяч солдат ВС России. В этих условиях Евросоюз выступает за предоставление Киеву помощи и гарантий безопасности, однако членом НАТО Украина все еще не является. По мнению украинского лидера, до момента вступления его страны в альянс ни о каких гарантиях речи быть не может.

Кроме того, Зеленский спросил, как кандидаты относятся к проекту “Северный поток-2”, считают ли они, что он не угрожает безопасности Европы и не является ли он ловушкой для Украины.

По его словам, возобновление прямого диалога между Евросоюзом и Россией возможно только после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины.



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