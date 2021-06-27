 

Использованная женщина – Личное мнение

27.06.2021, 21:30, Разное
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Курбан Омаров опубликовал свою переписку с хакером: кто-то заказал детализацию звонков дрессировщика покойного Шантика, и хакер готов продать информацию о заказчике.


Фото: Соцсети

Пока Курбан задаётся вопросом, кто бы это мог быть, и, как правильный одинокий отец пилит скриншоты своих видеозвонков с сыном, его жена Ксения ведёт себя крайне предсказуемо.

Например, горланит в караоке песни, которые так любят грубые разведённые женщины в поисках личного счастья.

https://t.me/lenamiro/9107

В рюмке — коктейль, или что там такие женщины пьют. Рядом подружки, которые после каждой рюмки настаивают на том, что Ксения достойна лучшего. В почте, — возможно, та самая детализация звонков.

Смотрю я на Ксюху, которую выгнали сначала с ТНТ, потом — из брака, и даже ей в чём-то сочувствую.

Храбрится, бодрится, строит из себя ту, которую «трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». Арендует букеты якобы «от поклонников» в жалкой попытке вызвать ревность почти уже бывшего мужа, который сбежал от своего «золотой антилопы» в образ одинокого отца взрослого сына, как только перестал видеть выгоду в этих отношениях.

Обычная использованная женщина, и имя им, к сожалению, — легион.

Сколько использованных баб по России раскидано: цепляются за штаны, стирают штаны, покупают эти самые штаны, расстёгивают молнии на штанах, вытаскивают и сосут, сосут, сосут. Ещё и за честь считают, что им в рот писюн запихали.

Не одна же! Востребована! Есть счастье в личной жизни!

А когда мужик из этого счастья уходит в надежде на счастье получше, использованная женщина заказывает детализацию его звонков, надевает красивое платье и бежит пьянствовать с подружками в караоке в надежде на то, что ей станет чуть менее больно, а новый мужчина — не за горами.

Не будьте такими. Не сосите.

Это так, на самом деле, просто.

Или не получается? Сосёте? И как вам?

Источник: Лена Миро



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