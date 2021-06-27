Мнение: О состоянии умов «глубинного народа»

Чтобы не было иллюзий…

Примечательный случай произошёл в одной деревне, всего в какой-то паре сотен километров от Москвы. Студент-медик, прибывший туда на практику в фельдшерский пункт и ещё не освоившийся толком, решил познакомиться с окрестностями. Шёл полем, песенку напевал, цветочки рвал. Благодушествовал. А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из близлежащей Нижней Гоголевки.

— Здравствуйте, милые поселяне, — сказал вежливый студент.

— Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, — отвечали поселяне. — Ты чего?

— Благодарю вас, ничего, — ответил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.

— Ты — чего?!

— Да так, гербарий собираю.

— Ты — чего?!!?!

Ухо студента уловило наконец странные нотки в настойчивом вопросе мужиков. Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные и жилистые кулаки.

— Ты — чего?!!?!

— Да что вы, братцы… Я так, студент из Москвы. На практику сюда приехал…

И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик, Пётр Савельев Неуважай-Корыто. Был он белый как лунь и глупый как колода.

— На практику приехал, паршивец, — прохрипел мудрейший. — Брешет он, ребята! Ковидлу пущает.

Авторитет стариков, белых как лунь и глупых как колода, всегда высоко стоял среди поселян…

— Правильно, Савельич!.. Хватай его, братца… Заходи оттелева!

Студент завопил.

— Визгани, визгани ещё, чёртов сын! Может, дьявол — твой батя — и придёт тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?

Порошок нашёлся. И ещё с пяток препаратов из аптечки, которую студент всегда таскал с собой. Хотя порошок был стрептоцидом, вполне безобидным, а иной раз полезным, само нахождение его уже с наглядностью удостоверило в глазах поселян злокозненность студента.

— Вот он, порошок-то! Ковидный… Как, ребята, располагаете: потопить парня али так, помять?

Обе перспективы оказались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:

— Что вы, люди! Это простой стрептоцид. Он не вредный… Ну, хотите — я съем его?

— Брешешь! Не съешь!

— Уверяю вас! Съем — и мне ничего не будет.

— Всё равно погибать ему, братцы. Пусть слопает!

Студент сел посредине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки лекарство. Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:

— Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой… а без покаяния.

— Весь! — сказал студент, показывая пустой пакетик.

— Ешь и бумагу, — решил Пётр Савельев, белый как лунь и глупый как колода.

После чего студента заставили съесть и остальные препараты из аптечки. Некоторые были горькие. Студент морщился, но под взглядами наклонившихся к нему решительных бородатых лиц, безмолвно жевал и глотал.

Покончив с препаратами и переведя дух, студент торжествующе сказал:

— Вот видите! Не прав ли я был, утверждая, что это совершенно безопасные вещи?

— Видимое дело, — ответил добродушный мужик по прозванию Коровий-Кирпич. — Понапрасну скубента изобидели.

— Тёмный вы народ, — промолвил студент, вздыхая.

Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, поскорее удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.

— Тёмный вы народ! — повторил он. — Знаете ли вы, например, что эпидемия ковида распространяется не от порошков, а от маленьких организмов — так называемых вирионов, столь маленьких, что на каждой частичке выдыхаемого вами воздуха их гораздо больше, чем несколько тысяч. И когда здоровый человек вдохнёт эту смесь от больного, вирионы проникают в его организм и начинают там размножаться.

— Толкуй! — недоверчиво возразил Пётр Савельев. – Мы тут грамотные, небось телевизор смотрим. И знаем, что заразу эту китайцы придумали.

Но кое-кто из поселян сделал вид, что поверил студенту. Да и общее, настроение было настолько благожелательное, что начинающему медику простили даже его утверждение, будто бы учёные уже поняли, как именно мутировал #коронавирус, перейдя от летучих мышей к человеку. Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что вакцины от CoVID-19 созданы не для того, чтобы чипировать всё население России, превратив его в послушных биороботов, а реально уменьшают риск заболеть. Ещё громче взроптали селяне, услышав, что вакцинироваться надо всем, кроме детей и женщин на сносях. Когда же студент осмелился нахально заявить, что непривитым людям нужно в помещениях носить маску и соблюдать социальную дистанцию, толпа мужиков навалилась на просветителя и стала бить…

Били долго, даже ногами, а потом утопили в реке. Почему газеты-интернеты об этом умолчали — неизвестно.

Так было на Руси испокон веков, и так, видимо, будет всегда. Никакое высшее образование не справится с гремучей смесью недоученности, помноженной на самоуверенность.

То есть, ни увещеваниями, ни даже силой основную массу такого «глубинного народа» на прививочные пункты не загнать. Даже если вакцинировать поголовно госслужащих, учителей, врачей, силовиков и работников общепита – это всё равно не составит даже 60% коллективного иммунитета, притом что от Дельты нужно уже 80-85%. Так что получается, вирус в России победит?

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