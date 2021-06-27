Линолеум прослужит вдвое дольше: шьем 2 мини-пары из старых носков

Следы на линолеуме от ножек стула портят внешний вид комнаты. Сейчас можно увидеть множество предложений от мебельных компаний по установке на ножки стульев и столов специальных накладок. Становится актуальным приобретение мебели с соответствующим типом упоров, чтобы избежать вмятин на покрытии пола. Но можно не тратить лишних денег и просто сделать оригинальные чехлы на ножки стула своими руками. Потребуются только ненужные детские носочки.

Материалы для изготовления

Это довольно бюджетный варианты полезного декора. Понабиться только:

Носки в количестве 4 шт. Детские носки, как правило, не изнашиваются, поэтому применение старых носков не повлияет на внешний вид чехлов.Швейная машинка. Использование нитки с иголкой без машинки будет не очень качественным, так как шов должен быть максимально плотным.Синтепон или иной набивочный материал. Такой можно приобрести в магазинах рукоделия, а при отсутствии такого можно использовать вату.Нитки с иголкой – для декорирования.

Изготовление чехла

Для начала необходимо сложить носок пополам в месте от резинки до носка.

Эту часть следует прострочить. То есть нужно четко ограничить область стопы. Она не потребуется в дальнейшей работе, поэтому ее следует просто отрезать.

Важно прострочить край носка еще раз, чтобы он был хорошо зафиксирован. Это потребуется для того, чтобы в процессе наполнения швы не разошлись. Боковые части также необходимо прострочить.

Затем заготовка выворачивается. Из-за того что носок изначально складывался пополам лицевыми сторонами, то заготовка получается одинаковой и снаружи, и внутри. Поэтому при выворачивании рисунок остается таким же.

Теперь следует набить внутреннюю часть заготовки синтепоном или другим материалом для набивки.

Не стоит набивать синтепон до конца, достаточно заполнить только нижнюю часть. Таким образом необходимо сделать 4 одинаковые заготовки.

Декорирование

В данном случае использовались детские носки с изображением мордочки котенка. Чтобы обыграть “кошачью” идею, было решено сделать дополнительный декор в виде коготков.

Для этого необходимо было прошить край заготовок длинными стежками. Помимо внешнего вида, такая отделка поможет не ерзать наполнителю внутри и сохранять плотность набивки.

Когда все заготовки будут прошиты, можно использовать их по назначению. Достаточно надеть по одному чехлу на каждую ножку.

Помимо функциональности такая отделка выглядит довольно интересно. Несмотря на “коготки” пол будет оставаться красивым.