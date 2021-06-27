 

Сестра умершего от COVID-19 бизнесмена обратилась в СК

27.06.2021, 21:16, Разное
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…с просьбой проверить лечение брата.

Вера Казакова, сестра скончавшегося от коронавируса совладельца Стройлесбанка Олега Бурлакова, обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверить его лечение. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя Марию Ионочкину.

Казакова также обратилась в прокуратуру города Одинцово с требованием проверить действия сотрудников морга медицинского центра «Лапино-4» (входит в сеть частных клиник «Мать и дитя»), где бизнесмен лечился от коронавируса и скончался 21 июня.

По мнению сестры Бурлакова, морг незаконно отказался выдать тело ей, передав его представителям жены бизнесмена, с которой он разводился.

При этом Казакова считает, что жена предпринимателя собирается вывезти тело в Канаду или кремировать его, что, согласно заявлению семьи погибшего, может нарушить его последнюю волю. Сестра бизнесмена сообщила, что он хотел быть похороненным на Серафимовском мемориальном кладбище в Петербурге, где находятся могилы его родителей.

О смерти Бурлакова, занимавшего 177 место в списке богатейших российских бизнесменов по версии российского Forbes, стало известно 26 июня. Собеседники издания утверждали, что предприниматель скончался от COVID-19 23 июня в Монако, где проживал последние годы и куда он не так давно вернулся из Москвы.

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Состояние Бурлакова, который был совладельцем Стройлесбанка, владел лакокрасочной фабрикой Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс», Forbes оценивал в 650 млн долларов. При этом издание называло его одним из самых скрытных участников российского списка.

В СССР Бурлаков занимался секретными военными разработками, пишет РБК. В 2018 году на бизнесмена совершили покушение в Москве, но в результате стрельбы никто не пострадал.

Источник: Новая газета



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