“В Украине нужно все индексировать”. Лазебная поделилась планами увеличить помощь при рождении ребенка

По ее словам, законопроект был внесен в Верховную Раду “перед 1 июня”.

“Несправедливость возмущает. И хоть немножко надо помогать людям. Еще в 2014-м или в 2015 году зафиксировали помощь при рождении ребенка в 41 тыс. грн, немножко больше. Она не индексируется, не просматривается. Она тоже обесценивается. Все в стране надо индексировать. Потому что это доход человека. Да, возможно, мама и живет на эти деньги”, – объяснила Лазебная.

Она рассказала, что предполагается повысить выплату при рождении ребенка до 50 тыс. грн, причем 25% из них выдавать сразу. И индексировать выплаты ежегодно.

“Законопроект в Раде. Если парламент примет, Верховная Рада одобрит, мы сразу заложим соответствующие средства в нашей программе там, где наши социальные выплаты. Я считаю, что это нужно сделать. И уже с января следующего года выплачивать не намного, но увеличенные суммы пособий на детей”, – отметила министр.

Контекст:

26 мая Кабинет Министров Украины одобрил проект закона “О государственной помощи семьям с детьми”, который предлагает увеличить размер помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн с 1 января 2022 года. Документ предусматривает, что в дальнейшем ежегодно с 1 января сумма выплаты будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

Законопроект №5585 был внесен в Верховную Раду 28 мая. По состоянию на 27 июня документ находится на стадии ознакомления.

—