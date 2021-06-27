“Это говно тебе за сына, б…дь!” В Черновицкой области мужчина облил фекалиями преподавательницу и обвинил ее в вымогательстве. Видео

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27.06.2021, 20:58, Новости дня
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“Таким образом люди пытались показать свое недовольство преподавательницей, которая якобы требовала неправомерную выгоду за успешную сдачу зачета студентом”, – отметили полицейские.

По информации издания “Сегодня”, инцидент случился в Новоселицком медицинском колледже на церемонии вручения дипломов. Возмущенный поборами отец вылил ведро с нечистотами на куратора группы и завуча колледжа Анну Москалюк.

“Якобы, у студента требовали €300 взятки”, – говорится в сообщении.

“Это тебе за сына, б…дь. Украла, скотина, четыре года жизни его! Это тебе за сына, говно вот это, за его диплом! Ты меня услышала? Вот это говно тебе сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам триста евро”, – кричал на видео отец.

Женщина в ответ повторяла: “Я ему ничего не сделала!”.

Полиция квалифицировала инцидент по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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Видео: Анна Москалюк / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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