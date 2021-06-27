 

Прокуратура начала проверку после гибели осужденных женщин в канализации

27.06.2021, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прокуратура Ивановской области начала проверку после гибели двух осужденных женщин в исправительной колонии, ведомство намерено оценить соблюдение уголовно-исполнительного и трудового законодательства.

«На место происшествия выезжал ивановский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях … Роман Митюнин. Проведены первичные проверочные мероприятия, изучены служебные документы, проведен опрос, просмотрена видеозапись камеры видеонаблюдения, зафиксировавшая момент происшествия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура даст оценку соблюдения уголовно-исполнительного и трудового законодательства должностными лицами колонии. Надзорный орган взял под контроль возбужденное уголовное дело.

Одной из погибших было 43 года, второй – 28 лет.

Напомним, в субботу в колонии ИК-3 в Ивановской области две осужденные женщины скончались при очистке канализационного колодца. Во время работ выделилось неустановленное вещество, которым те отравились. Им пытались помочь еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны, они также отравились, но им удалось выжить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / Спецслужбы Беларуси и России договорились противостоять “деструктивной деятельности Запада”

09.12 / Эрдоган примет участие в военном параде по случаю победы Азербайджана в войне в Карабахе

16.06 / Китай выступил за расширение сотрудничества с Россией в космосе

22.09 / “Это не запасной аэродром”. Степанов заявил, что не собирается в отставку в случае избрания в Одесский облсовет

30.01 / Bellingcat расследует смерть двух экс-сотрудников РУСАДА в разгар антидопингового скандала

01.07 / Помпео призвал продлить оружейное эмбарго против Ирана — но к нему не прислушались

25.06 / Президент Казахстана сменил главу Минздрава

20.09 / США объявили о санкциях ООН против Ирана вопреки мнению Совбеза

04.04 / В Лондоне задержали протестующих против расширения полномочий полиции

27.05 / Евросоюз начал проработку секторальных санкций против Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика