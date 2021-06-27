Прокуратура начала проверку после гибели осужденных женщин в канализации

Прокуратура Ивановской области начала проверку после гибели двух осужденных женщин в исправительной колонии, ведомство намерено оценить соблюдение уголовно-исполнительного и трудового законодательства.

«На место происшествия выезжал ивановский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях … Роман Митюнин. Проведены первичные проверочные мероприятия, изучены служебные документы, проведен опрос, просмотрена видеозапись камеры видеонаблюдения, зафиксировавшая момент происшествия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура даст оценку соблюдения уголовно-исполнительного и трудового законодательства должностными лицами колонии. Надзорный орган взял под контроль возбужденное уголовное дело.

Одной из погибших было 43 года, второй – 28 лет.

Напомним, в субботу в колонии ИК-3 в Ивановской области две осужденные женщины скончались при очистке канализационного колодца. Во время работ выделилось неустановленное вещество, которым те отравились. Им пытались помочь еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны, они также отравились, но им удалось выжить.