 

В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих

27.06.2021, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ.

Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины РФ в этих атаках он не привел.

В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия».

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / Украинский футболист назвал Крым российским

05.06 / Медведев: ЕР добилась принятия направленных на защиту окружающей среды законов

03.01 / Трамп заявил, что в США публикуют недостоверные данные о количестве инфицированных COVID-19

06.11 / Обнародованы призывы дяди Саакашвили к свержению власти в Грузии

30.01 / В ЛНР анонсировали старт вакцинации от коронавируса «Спутником V»

17.03 / ФСБ пришла с обысками в полицию ХМАО

29.04 / Контактная группа не согласовала механизм контроля перемирия в Донбассе

10.01 / Причиной последнего ледникового периода стало не падение метеорита

28.01 / “Россия, матушка, забери Донбасс домой”. Пропагандистка Симоньян выступила в оккупированном Донецке

08.09 / Трамп готов использовать личные средства для финансирования предвыборной кампании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика