На «Тавриде» провели сбор идей для включения в нацпроекты России

На третьем образовательном заезде «Новые Русские сезоны» в арт-кластере «Таврида» провели сбор инициатив по поддержке молодежи для включения их в нацпроекты.

Сбор идей провели Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Национальные приоритеты». В воскресенье на онлайн-марафоне «ЯМолодость» амбассадоры «Тавриды» Никита Климачев и Екатерина Манько презентовали предложения, разработанные на дизайн-сессии, сообщили организаторы.

Команда «Тавриды» выступила с инициативой создания кросс-платформы креативной экономики, которая поможет на практике объединить сообщества творцов, управленцев, представителей науки, бизнеса и других направлений для создания передовых решений и продуктов.

Идею отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева: «Это очень хорошее предложение, потому что ключевой инструмент для развития креативных индустрий в нашей стране – это креативное образование. Мы со своей стороны обязательно поддержим этот проект».

Еще одно предложение – это создание образовательной программы по развитию творческих компетенций, которая будет доступна на портале «Госуслуги». Это единый бесплатный информационный ресурс, где будут отобраны обучающие программы по творческим направлениям. Команда арт-кластера предложила в качестве пилотного проекта запустить на ресурсе собственную разработку – «Таврида. Образование». Инициативу положительно оценила и Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты»: «Создание единой «точки входа», где были бы собраны все важные креативные компетенции для молодых и не только молодых людей, на мой взгляд, очень правильная и «человечная» идея».

Резидент «Тавриды» Екатерина Манько поделилась своими впечатлениями от участия в онлайн-марафоне. «Для меня было огромной честью представить молодежные проекты от имени всего арт-кластера «Таврида». На творческой дизайн-сессии мы обсуждали много ярких креативных идей, мы смогли максимально эффективно «поштурмить» и выбрать для презентации самые классные проекты. А художники-скрайберы отрисовали отличную инфографику наших идей. Словом, мы очень хотим, чтобы культура стала модной», – поделилась Манько.

Онлайн-марафон «ЯМолодость» проходил 26–27 июня. К трансляции из центральной студии в Москве подключались представители из разных регионов России. В эфире приняли участие и резиденты «Тавриды»: в столичной студии TIGRANI, Anzhelika Rise, Asya Zykova и SayTanya исполнили собственные композиции. Также команда арт-кластера вышла в эфир со своей площадки в Крыму и пригласила всех принять участие в фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет в бухте Капсель с 8 по 12 сентября.