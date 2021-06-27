 

Россиян ждет рост цен на недвижимость: названы сроки

27.06.2021, 20:48, Разное
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Специалист отметил, что стоимость жилья зависит от сезонов на рынке. По его словам, первый сезон начнется в сентябре и завершится в ноябре. Затем цены на недвижимость упадут. Второй сезон, подчеркнул эксперт, продлится с последних чисел февраля и до конца майских праздников.

Представитель Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в свою очередь заявил, что за текущий год стоимость всех сегментов недвижимости в стране может увеличиться приблизительно на 5%. Однако это не единственный возможный сценарий.

Эксперт уточнил, что если принимать во внимание рост цен на строительные материалы и желание застройщиков получать большую прибыль, то все сегменты недвижимости могут подорожать на 15-20%. Но в таком случае произойдет отток покупателей, передает URA.ru.

“При таком росте могут возникнуть нежелание и невозможность россиян покупать недвижимость”, – заключил Барсуков.

Ранее аналитики агентства “Бон Тон” сообщили о резком подорожании жилья в Москве. Квартира комфорт-класса в столице обойдется в 13 миллионов рублей. Самые высокие цены на недвижимость можно встретить в Северо-Западном округе (18 миллионов рублей), низкие – в Зеленоградском административном округе (9,6 миллиона рублей).



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