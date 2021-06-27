Мнение: Коммунисты избили Чебурашку, мусорный Лего и Русь в «Эпохе Империй»

1. Новости политики. Партия КПРФ устроила митинг против принудительной вакцинации от коронавируса. Участники митинга избили человека в костюме Чебурашки. Я вначале было подумал, что это очередная шутка от Панорамы, но нет, это не шутка:

https://lenta.ru/news/2021/06/26/che/

Тем временем, в Исландии полностью привито 60% населения, и эта страна первой в Европе отменила все антиковидные ограничения:

https://www.rbc.ru/society/26/06/2021/60d72d5e9a7947f6ee446090

2. Ещё к вопросу о мусорных игрушках. Компания Лего, производящая пластиковый конструктор, вынужденно пытается вскочить на зелёную волну. Полностью отказаться от пластика пока невозможно, поэтому приходится «зеленеть» с помощью мусора:

https://lenta.ru/news/2021/06/23/lego_win/

Датская компания Lego заявила о переходе на экологичное производство. Создатель известного во всем мире одноименного конструктора намерен снизить углеродный след от заводов и готовых товаров за счет вторичного использования трудноразлагаемого пластика, пишет «Би-би-си».

Производитель легендарных игрушек в ближайшие пару лет планирует перенастроить выпуск наборов цветных кирпичиков Lego на сырье из бутылок. Отходы на переработку сначала будут привозить из США. Инициатива Lego позволит удовлетворить просьбы покупателей конструктора снизить выбросы с заводов компании, а также добиться, чтобы каждая деталь из переработанного пластика была безопасной для природы и основной целевой аудитории — детей. <…>

«Производители должны обеспечивать долговечность игрушек, чтобы их можно было передавать из поколения в поколение. Lego поставила перед собой цель к 2030 году наладить производство из экологически чистых материалов всех основных продуктов», — заявил представитель компании Тим Брукс.

Выбросы парникового газа на предприятии ежегодно составляют около 1,2 миллиона тонн. Треть этого объема занимает производство материалов. Lego выпускает от 110 до 120 миллиардов пластиковых деталей в год. По словам Брукса, использование переработанного пластика поможет сократить выбросы. Кроме того, компания планирует использовать энергию от возобновляемых источников.

Интересно, из чего собираются делать «экологически чистый Лего в 2030 году»? Деревянный конструктор? Металлический? Каменный?

3. Приятная новость для любителей стратегий, свидетельствующая также о росте значения российского рынка для западных игроделов. В «Эпохе Империй IV» с самого начала появится цивилизация «Русь» и кампания «Возвышение Москвы»:

https://3dnews.ru/1042332/na-zapuske-v-age-of-empires-iv-poyavitsya-rus-i-kampaniya-vozvishenie-moskvi

Обычно русские и славяне появляются в западных стратегиях только в аддонах. В «Эпохе Империй II», например, славяне появились только спустя 14 лет после выхода оригинальной игры. В те далёкие времена (1990-е и 2000-е) русскую аудиторию и пожелания российских фанатов было проще игнорировать (у нас тогда не покупали игры на Стиме, а массово качали пиратским способом).

Цивилизационные бонусы, которые обещают дать русским в AOEIV (важность охоты для экономики, дешёвые и эффективные деревянные крепости, быстрое развитие на начальном этапе игры) выглядят вполне соответствующими реальной истории (во всяком случае, намного более соответствующими, чем сильная пехота и осадные орудия у славян в «Эпохе Империй II»).

Главное, чтобы кампания «Возвышение Москвы» не оказалась в итоге хроникой злодейств какого-нибудь Иоанна Грозного, а Русь не переименовали в экзонимичную «Московию» или антиисторично-ретроспективную «Киевскую Русь».

Кстати, вот ссылка на группу волонтёров-переводчиков, которая занимается русификацией исторических стратегий от «Парадоксов» («Короли-крестоносцы» и другие):

https://vk.com/geks_org

Качественный перевод подобного рода игр на русский язык сложен, особенно если игры изначально не были рассчитаны на русскую локализацию: плохо переводимые синтаксические конструкции, многозначные термины, автоматически генерируемые тексты с подстановкой автоматически генерируемых имён и названий (что зачастую невозможно нормально отобразить на русском без нарушения грамматики). Если будущую локализацию продумывать уже на этапе разработки игры, таких проблем может стать заметно меньше.

И, да, чтобы два раза не вставать. «Парадоксы» — лучшее, что есть на рынке, хоть они и слегка прогнулись в последние годы под содомское лобби. Знакомство с «Парадоксами» лучше начинать с «Королей Крестоносцев 3» — это игра и современная, и относительно простая для новичка. Дальше можно уже посмотреть «Европу Универсалис 4», которая вышла давно, но в которую всё ещё можно и нужно играть.

Для «Европы» потребуется перевод — вот как раз от ГЕКСов, на которых я только что сослался выше. Он есть в мастерской «Стима», «EU4 Russian localisation LITE by GEKS».

По умолчанию в игре вырвиглазный шрифт, который портит всё удовольствие. Нормальный шрифт можно скачать вот отсюда:

https://www.strategium.ru/forum/topic/91654-нормальный-шрифт-для-локализации-geks/