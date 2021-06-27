Мнение: Почему в СССР криминала было меньше?

Вчера за окном вернулся СССР. Это киношники что-то снимали.

А к вечеру вход в редакцию киношники превратили во вход в отделение милиции.

Вспомнилось.

В 1968 году моего отца направили работать в Дрожжановский район ТАССР. На одном из заседаний бюро райкома КПСС отец пометил в своей записной книжке:

«1968 год.

Население района– 50 919 человек.

Колхозов – 17.

Сельсоветов – 19.

Деревень – 56.

Школ – 42.

Больниц – 3.

Клубов – 45.

Киноустановок -39.

Библиотек – 32….

Прокурор – 1, сотрудников РОВД – 18 (в РОВД – 1 автомобиль, 3 мотоцикла, 3 лошади)».

Прошло 53 года.

Сейчас население Дрожжановского района – 21 836 человек.

В местном РОВД служат почти 100 человек , в районной прокуратуру – полтора десятка сотрудников. У всех силовиков или служебные автомобили, или свои.

Население района сократилось в два раза, а количество силовиков увеличилось в шесть раз… Но уровень преступности растет и растет.

Это потому что население стало более криминилизированным? Или потому что силовиков стало больше?

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