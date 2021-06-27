Летом очень популярны юбки макси: несколько простых, но очень стильных сочетаний

Юбки макси начали возвращаться в моду несколько лет назад. Сегодня с этим предметом гардероба можно создать множество женственных и элегантных образов. Главное – знать, с чем юбку макси можно сочетать, а от каких комбинаций в одежде стоит отказаться.

Юбка макси в вертикальную полоску с курткой и сапогами

Вертикальные полосы – неотъемлемая часть макси. Вы можете сочетать юбку с контрастной однотонной майкой и надеть кожаную куртку, шляпу-федору и ботинки или туфли. Это идеальный образ для прогулок в прохладную погоду.

Синяя юбка макси с принтом и поясом

Весной и летом просто заправьте футболку с принтом в юбку и закрепите ее ремнем. Пояс можно выбрать на свое усмотрение. Дополните образ босоножками с открытыми носками или танкетками. Осенью можете надеть сапоги. Что касается аксессуаров, лучше не переусердствовать. Возьмите с собой маленькую стильную сумочку, чтобы дополнить лук. Этого будет вполне достаточно.

Верхнюю часть образа тоже стоит подбирать внимательно. Поскольку юбка с принтом, стоит отдавать предпочтение однотонным футболкам или одежде с изображениями, как на фото выше.

Бордовая юбка макси с топом с открытыми плечами

Красивая бордовая юбка в сочетании с кружевным топом с открытыми плечами – отличный образ (на главном фото). В таком виде вы можете отправиться как на встречу с друзьями, так и на романтическое свидание. Для торжественных мероприятий этот лук также можно использовать.

Длинная юбка со складками пастельного оттенка в сочетании с белой майкой

Плиссированные юбки макси пастельных тонов никогда не перестанут быть актуальными. Они придают элегантный силуэт. Дополнить образ вы можете однотонным топом либо топом с цветочным принтом. Наденьте массивное колье или жемчужное ожерелье. Ваш образ никого не оставит равнодушным.

Юбка макси с высокой талией и однотонным верхом

Юбка макси с завышенной талией не нуждается в дополнительных аксессуарах. Завершите образ укороченным белым топом и отправляйтесь на прогулку. Минималистичный образ, но невероятно стильный.

Индийская юбка макси в этническом стиле с белой рубашкой и этническими украшениями

Длинную юбку можно сочетать с укороченным топом с открытыми плечами, с майкой и т. д. Используйте массивные украшения из оксидированного серебра, чтобы перейти на новый уровень. Или вы можете носить юбку с этническим принтом с топами из сырого шелка. Такой образ подойдет для особых случаев. Эти юбки могут носить женщины с любым типом телосложения.

Юбка макси с цветочным рисунком и джинсовая рубашка или куртка

Сочетайте юбку макси с цветочным принтом с джинсовой курткой или рубашкой, чтобы создать урбанистический и шикарный образ одновременно. Лучше, если верх будет однотонным, как на фото выше. Принтованная юбка, белая майка и джинсовка – этого достаточно, чтобы создать модный лук для прогулок с друзьями и походов на работу.

Юбка макси с завязками

Юбки макси с узлами – это актуальный тренд. Такие юбки идеально подойдут для создания игривого и озорного образа. Вам не нужно заботиться о подборе аксессуаров, поскольку юбка с завязками – сама по себе яркий предмет гардероба. В такой юбке вы точно не останетесь незамеченной.

Плиссированная юбка макси с белым кружевным верхом

Топ с открытыми плечами и кружевными вставками – такой же универсальный предмет гардероба, как юбка макси. Данный образ подойдет для романтических прогулок под луной, для походов на пляж и даже для встреч с друзьями. Универсальный лук! Вы можете дополнить образ красивыми аксессуарами, но не переусердствуйте. Иначе будете выглядеть нелепо.

Черная юбка макси в горизонтальную полоску

Абсолютно универсальный предмет гардероба, который позволит создать множество не только повседневных, но и праздничных образов. Вы можете надеть эту юбку с однотонными или принтованными майками, рубашками или свободными струящимися топами. Дополните образ интересными аксессуарами.

Популярные вопросы по имиджу и советы стилистов

Как носить длинную юбку летом?

Пусть ваши летние юбки макси будут воздушными, струящимися, мягкими и свежими. Сочетайте их с топами-лапша, без рукавов или обычными футболками. Уложите волосы в беспорядочный пучок или создайте красивые волны, наденьте шлепанцы, эффектные украшения и наслаждайтесь погодой.

Отдавайте предпочтение юбкам из натуральных материалов. В изделиях из синтетики вам будете жарко и некомфортно знойными летними вечерами.

Как носить длинную юбку зимой?

Юбку макси можно носить не только летом, но и зимой. Дополните зимний лук джинсовой рубашкой, теплым свитером и шарфом. Подберите обувь и создайте элегантную прическу.

Как носить длинную юбку весной?

Не бойтесь экспериментировать. Добавьте много цветов, красок и веселья, создавая весенний образ. Ведь в этом вся суть весны, не так ли?

Как носить юбку макси, чтобы не выглядеть толстой?

Ткани, которые вы выберете, и топы, с которыми вы их сочетаете, будут иметь решающее значение. Попробуйте сочетать юбки-макси с курткой из денима, клетчатой рубашкой, завязанной на талии. Важно создать плавный переход между верхней и нижней частями вашего образа, чтобы подчеркнуть все достоинства вашей фигуры и скрыть недостатки.

Как носить юбку макси, если вы невысокого роста?

Выбирайте юбки с вертикальными полосками. Такой принт заставит вас выглядеть выше. Выбирайте каблуки на платформе, танкетки или лодочки, чтобы завершить стильный образ.

Как носить длинные юбки и выглядеть опрятно?

Не переусердствуйте с цветами, дизайном, слоями и т. д. Если выбираете юбку с ярким принтом, отдавайте предпочтение однотонному сдержанному верху и откажитесь от массивных украшений. Во всем должна быть мера.

С какой обувью носить юбки макси?

Лучше всего отдавать предпочтение обуви на каблуках. Даже если вы высокого роста, небольшой каблучок хуже не сделает. Однако не только обувь на каблуках, но и гладиаторы, шлепанцы, туфли-лодочки, ботинки сочетаются с юбками макси. Все зависит от вашего телосложения и роста. Если вы миниатюрная девушка, дополните образ обувью на каблуке или танкетке. Это позволит удлинить силуэт. Вы будете казаться выше. Если вы высокого роста, отдавайте предпочтение обуви без каблука, шлепанцам, босоножками, сабо и т. д.