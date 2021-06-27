 

Кажется, что в окнах нет стекол – настолько чистые: протирают их средством из аптечки

27.06.2021, 20:20, Разное
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Довольно старый способ очистки стекол, но о нем знают далеко не все. Опытные хозяйки, которые застали пору дефицита при Советском Союзе, обязательно вспомнят этот вариант мытья окон. Раньше не было такого обилия очищающих средств, как сейчас, поэтому приходилось использовать различные хитрые уловки для поддержания чистоты в доме. Однако и сейчас можно применять такие “бабушкины рецепты” в своем домохозяйстве. Ведь это испробованное и экономное средство.

Первый этап работы

Для начала следует смыть с окон всю пыль и грязь.

Для этого достаточно использовать тазик с чистой водой и тряпку. На данном этапе целью является снятие основного слоя загрязнений. Окружающая атмосфера в нынешнее время в таком состоянии, что это сразу отражается на окнах. С двух сторон без излишних усилий просто промываем стекло.

Второй этап — приготовление раствора

Для тщательной очистки потребуется обыкновенная марганцовка. В тазик с чистой водой необходимо постепенно засыпать кристаллы.

Важно! При работе с марганцовкой обязательно нужно использовать резиновые перчатки, так как кристаллы нерастворенного порошка могут повредить кожный покров.

В результате размешивания будет изменяться цвет воды от светло-розового до насыщенного свекольного оттенка.

Именно таким раствором и следует мыть стекла.

Финишная очистка

С помощью тряпки и раствора марганцовки повторно необходимо протереть окна. Не стоит сильно натирать стекло, ведь с помощью самодельного средства все загрязнения будут удаляться с легкостью. После мытья необходимо снять излишки воды при помощи скребка для стекол.

Теперь достаточно высушить поверхность стекла. Наши бабушки пользовались в данном случае газетой. Это был очень эффективный способ просушивания стекол, который не оставлял разводов. Однако сейчас достаточно насухо протереть вискозной салфеткой или замшевой тряпочкой для автомобиля. Результат приятно удивит.



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