На автобусной остановке нашли секретные документы

…о движении британского эсминца, обвиненного Россией в нарушении границы.

Засекреченные документы Минобороны Британии с информацией об эсминце «Дефендер», который, по заявлению Минобороны России, нарушил границу в Черном море, обнаружили на автобусной остановке в английском графстве Кент. Об этом пишет «Би-би-си».

С изданием связался человек, который нашел папку, содержащую 50 промокших листов, и сообщил, что она может содержать конфиденциальную информацию. «Би-би-си» полагает, что документы могут принадлежать высокопоставленному сотруднику Минобороны.

В обнаруженных документах описывается миссия Op Ditroite, которая представляет собой «мирный проход через украинские территориальные воды». Согласно описанию, Минобороны рассматривало несколько вариантов маршрута.

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Выбрали «безопасный и профессиональный прямой маршрут из Одессы в Батуми», который, как говорится в документах, должен был продемонстрировать, что Британия считает воды вблизи Крыма украинскими.

Второй вариант маршрута позволил бы избежать конфликта с Россией, однако создал бы впечатление, что Великобритания «испугалась» и признала крымские территориальные воды российскими.

В Минобороны заявили, что один из сотрудников сообщал о пропаже важных документов, и отметили, что дальнейшие комментарии будут неуместны. Ведомство объявило о начале расследования.

Инцидент с эсминцем произошел 23 июня. В российском Минобороны заявили, что «Дефендер» покинул воды Крыма после предупредительной стрельбы. При этом британская сторона утверждала, что эсминец прошел через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а обстрелу он не подвергся.

Позже ФСБ опубликовала видеозапись с предупредительными выстрелами по курсу британского эсминца. На видео один из членов экипажа российского корабля говорит: ««Выполнить предупредительную стрельбу <…> Исключить попадание в Defender».

В то же время журналист «Би-би-си» Джонатан Бил, находившийся на борту эсминца, рассказывал, что эсминец собирался углубиться в 12-мильную зону территориальных вод Крыма. По его словам, капитан настаивал на том, что это единственный возможный безопасный проход.

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