ВОЗ призывает даже вакцинированных людей носить маски из-за распространения штамма коронавируса “Дельта”

По ее словам, люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы вакцины, и они по-прежнему нуждаются в защите.

Симао заявила, что одной только вакцинацией не удастся победить пандемию, люди должны соблюдать и другие меры: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей.

Контекст:

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса “Дельта” увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 27 июня число случаев коронавируса в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, достигло 180,8 млн, умерло от коронавируса 3,9 млн человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—