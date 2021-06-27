В столице Индии решили ослабить карантин. Страна находится на втором месте в мире по количеству заболевших COVID-19

Власти индийской столицы считают, что ситуация с коронавирусом улучшилась.

Гимназиям и институтам йоги разрешили работать, но их загрузка не может превышать 50%. Проведение свадеб в банкетных, брачных залах и отелях разрешено с участием 50 человек. Управление по борьбе со стихийными бедствиями Дели уточнило, что на брачных церемониях в судах или домах смогут находиться максимально 20 человек.

Владельцев банкетных и тренажерных залов предупредили, что они обязаны обеспечить строгое соблюдение правил поведения.

Бары, рестораны могут работать с половиной вместимости. Рынки, торговые центры и магазины будут работать с 10.00 до 20.00 по местному времени.

На похоронах разрешат собираться до 20 человек. В государственных учреждениях смогут работать 50% коллективов. Поезда метрополитена и автобусы ограничат количество мест на 50%.

Контекст:

Индия находится на втором месте в мире по количеству заболевших COVID-19, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. За все время эпидемии в стране зафиксировали более чем 30,2 млн заболевших, почти 398 тыс. человек умерли от этой болезни.

Индийское правительство 22 июня предупредило об опасности новейшего выявленного штамма коронавируса “Дельта плюс”.

До этого в Индии обнаружили штамм коронавируса “Дельта”. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в ВОЗ. По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса “Дельта” увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.

По данным минздрава Англии, штамм коронавируса “Дельта” оказался на 60% активнее штамма “Альфа”, или “британского” варианта. Он вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

“Индийский” штамм вируса SARS-CoV-2, кроме Великобритании, получил распространение в соседней с Украиной РФ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом “Дельта”. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Из-за распространения в мире штамма коронавируса “Дельта” посещать РФ, а также Аргентину, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию запретил своим гражданам Израиль.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза.

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