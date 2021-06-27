 

Умершего во Львове бегуна пытались реанимировать в течение часа – организатор полумарафона

27.06.2021, 20:00, Новости дня
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Полумарафон проводили 27 июня. Скончавшийся спортсмен не добежал до финиша около 200 метров.

“[Мальтийская служба помощи] сразу оперативно начала проводить реанимационные мероприятия. Через пять минут прибыла скорая помощь, также продолжила оказывать неотложную помощь. Час проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, нашего участника не удалось спасти”, – сказал Черницкий.

По его словам, на Львовском полумарафоне пострадавший планировал улучшить свой результат, показанный на полумарафоне в Киеве, “и финишировать за один час и 45 минут”.

“Мы посмотрели его результаты на 15 километров – эту дистанцию он преодолел за один час и 15 минут. То есть он действительно бежал быстро”, – объяснил организатор соревнований.

Черницкий подчеркнул, что все участники забега застрахованы, “поэтому родные погибшего получат финансовую помощь”.

СМИ сообщали, что соревнования были прекращены. Однако позже объявили их результаты.

Так, полумарафон среди мужчин с рекордом выиграл 39-летний Виталий Шафар (один час шесть минут 10 секунд), среди женщин первенствовала Наталья Семенович (один час 18 минут 28 секунд).

Самому старшему участнику полумарафона исполнилось 70 лет, он преодолел всю дистанцию.

Контекст:

Львовский полумарафон проводился шестой раз, отмечали на сайте горсовета. Он предусматривает индивидуальные забеги на 21 км, 10 км и 4,2 км. Кроме индивидуальных дистанций, также предусмотрены командные соревнования, эстафета, детские старты (1000 м, 500 м и 100 м) и семейный забег (1,6 км). В прошлом году в мероприятии приняли участие около 2500 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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