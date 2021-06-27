Шмыгаль собирается договориться с Евросоюзом о “пяти безвизах”. Соглашения затронут промышленность, энергетику и таможню

“Промышленный безвиз (соглашение АСАА) – это определение системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Заключение соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год”, – объяснил глава правительства.

“Авиационный безвиз”, по информации Шмыгаля, – это соглашение об общем авиационном пространстве.

“Это о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Есть все надежды, что эта сделка также будет подписана уже в этом году”, – отметил премьер-министр.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/364840698416473

Под “таможенным безвизом” Шмыгаль понимает присоединение Украины к Конвенции о процедуре общего транзита и полноценном запуске системы NCTS (компьютерная система Евросоюза по таможенному контролю. – “ГОРДОН”).

“Это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса”, – написал премьер.

По его словам, в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита.

“Энергетический безвиз” с ЕС означает отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.

“Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году”, – написал он.

“Цифровой безвиз” – это присоединение к цифровому рынку Евросоюза. Как отметил Шмыгаль, положительный эффект от этого “безвиза” эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики Украины.

Контекст:

Верховная Рада Украины и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В декабре прошлого года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина и Евросоюз договорились о подписании “промышленного безвиза” для низковольтного и электромагнитного оборудования, машин и механизмов.

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