 

Шмыгаль собирается договориться с Евросоюзом о “пяти безвизах”. Соглашения затронут промышленность, энергетику и таможню

27.06.2021, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Промышленный безвиз (соглашение АСАА) – это определение системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Заключение соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год”, – объяснил глава правительства.

“Авиационный безвиз”, по информации Шмыгаля, – это соглашение об общем авиационном пространстве.

“Это о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Есть все надежды, что эта сделка также будет подписана уже в этом году”, – отметил премьер-министр.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/364840698416473

Под “таможенным безвизом” Шмыгаль понимает присоединение Украины к Конвенции о процедуре общего транзита и полноценном запуске системы NCTS (компьютерная система Евросоюза по таможенному контролю. – “ГОРДОН”).

“Это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса”, – написал премьер.

По его словам, в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита.

“Энергетический безвиз” с ЕС означает отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.

“Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году”, – написал он.

“Цифровой безвиз” – это присоединение к цифровому рынку Евросоюза. Как отметил Шмыгаль, положительный эффект от этого “безвиза” эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики Украины.

Контекст:

Верховная Рада Украины и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В декабре прошлого года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина и Евросоюз договорились о подписании “промышленного безвиза” для низковольтного и электромагнитного оборудования, машин и механизмов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / В ОП прокомментировали досрочное освобождение Литвинович от должности члена ОНК Москвы

28.04 / На майские порядок в Украине будут охранять 27 тыс. силовиков и авиация

03.09 / С гормоном любви связаны проблемы пищеварения

24.11 / Адвокат Мангера заявил, что следствие сфабриковало партийный билет Левина

30.04 / Independent – Трамп всерьез задумывается о новой борьбе за президентское кресло

28.07 / Венедиктов: Кремлевские мудрецы рассматривают Зеленского как неопытного мальчишку

02.11 / Американский летчик оценил боевые качества МиГ-29

27.04 / TVE – апрель в Бразилии стал самым смертоносным месяцем за всю пандемию

23.11 / Режиссера Виктюка похоронили во Львове

15.09 / Украина сохранила объемы транзита в Европу после аварии на газопроводе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика