FAZ – Трамп возвращается — впервые после поражения на выборах экс-президент встретится со своими сторонниками

Впервые после поражения на президентских выборах Дональд Трамп проведёт несколько встреч с избирателями, пишет Frankfurter Allgemeine. Первым в списке значится штат Огайо, где Трамп намерен наказать «предателей» среди республиканцев и выдвинуть против них собственных кандидатов. Как отмечает издание, главная цель турне Трампа — показать, что он по-прежнему номер один в Республиканской партии.



Reuters

Дональд Трамп вновь отправляется в турне: в субботу вечером (по местному времени) он выступит в округе Лорейн на севере штата Огайо. Это первое мероприятие бывшего президента «в стиле предвыборной кампании». Около небольшого посёлка Веллингтон Трамп намерен подтвердить свои претензии на лидерство в Республиканской партии. Журналисты, вероятно, сразу начнут выискивать первые признаки возможного выдвижения его кандидатуры на президентские выборы 2024 года. Следующее крупное мероприятие состоится во Флориде, где Трамп планирует выступить накануне Дня независимости 4 июля. Сторонники Трампа также с нетерпением ждут его поездки к мексиканской границе в Техас, запланированную на середину следующей недели. Его будет сопровождать губернатор Грег Эбботт, который недавно объявил, что с помощью частных пожертвований хотел бы продолжить строительство «Стены Трампа», пишет Frankfurter Allgemeine.

Но прежде всего в субботу Трампа ждёт Огайо, где его по-прежнему поддерживает множество сторонников-республиканцев. Где бы ни выступал Трамп, речь всегда заходит о тех, кто его критикует. Их политические карьеры находятся под угрозой — организация Трампа «Save America» («Спасём Америку». — ИноТВ) спообна вмешиваться в избирательные кампании и спонсировать выдвижение собственных кандидатов.

В Огайо мишенью Трампа является прежде всего Энтони Гонсалес, один из внутрипартийных «предателей». 36-летний конгрессмен был одним из десяти республиканцев, проголосовавших за импичмент после захвата Капитолия. В мае Гонсалес вместе с 34 однопартийцами также поддержал создание комиссии по расследованию событий 6 января. Региональное отделение партии официально сделала ему выговор, и несколько заинтересованных лиц намерены бросить ему вызов на выборах в Конгресс. Самый многообещающий из них — Макс Миллер, который работал на Трампа в ходе избирательных кампаний в 2016 и 2020 годах и являлся его помощником на посту президента.

В Огайо более 80% населения составляют белые, и в штате сильно влияние рабочего класса. Джо Байден не смог победить на выборах в Огайо и стал первым президентом с 1960 года, не выигравшим штат. Байден действительно мог победить в крупных городах, таких как Цинциннати или Колумбус, однако в Аппалачах и на востоке штата Трамп пользовался даже большей поддержкой, чем в 2016 году.

Многие эксперты считают, что Огайо больше не входит в список «колеблющихся штатов», потому что республиканцы имеют там явный перевес. Они занимают 12 из 16 мест Огайо в Палате представителей, один из сенаторов — также республиканец. В сельской местности энтузиазм по отношению к Трампу не угасает.

Однако не все республиканцы безоговорочно поддерживают Трампа. В Огайо есть консерваторы, которые не собираются выступать в эту субботу. Мероприятие собираются пропустить губернатор Майк Девайн, член Палаты представителей Джон Хастед и сенатор Роб Портман. Портман — один из сенаторов, выступающих за сотрудничество с демократами. Он согласовал компромисс по инфраструктурному пакету Байдена и не намерен баллотироваться в следующем году. Девайн, в свою очередь, ещё в начале ноября прошлого года признал, что Байден победил на выборах, а не «украл» победу, как считает Трамп. Тогда он рекомендовал проигравшему передать полномочия Байдену, отмечает издание.

Девайн назвал захват Капитолия 6 января «ужасным днём» ​​и заявил, что Трамп мог пойти и дальше. Теперь, если Девайн захочет переизбраться в 2022 году, ему придётся выступить против кандидата Трампа, бывшего конгрессмена-республиканца Джима Реначчи. В Огайо Трамп хочет прежде всего показать, что он по-прежнему номер один в Республиканской партии. А на следующей неделе в Техасе он собирается напомнить сторонникам республиканцев, кто из партийных лидеров отстаивает любимую ими жёсткую иммиграционную политику.

Между тем запланированная поездка Трампа к границе с Мексикой вызывает в Вашингтоне обеспокоенность. Вице-президент Камала Харрис была назначена Байденом для решения иммиграционных вопросов, однако в новой должности она ещё ни разу не посещала границу.

Консерваторы обвинили её в том, что она недостаточно серьёзно относится к этому вопросу. В пятницу Харрис вылетела в город Эль-Пасо в штате Техас и посетила, среди прочего, жильё для молодых иммигрантов. Fox News и другие консервативные СМИ заявили, что Трамп вынудил вице-президента «наконец» совершить визит. В Белом доме опровергли существование ​​«гонки до границы». В администрации заявили, что для поездки настало «подходящее время», пишет Frankfurter Allgemeine.