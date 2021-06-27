 

Волейболистка Кошелева решила не ехать на Игры и завершить карьеру в сборной России

27.06.2021, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская волейболистка Татьяна Кошелева сообщила о том, что не едет на Олимпийские игры и завершает карьеру в российской сборной.

«На протяжении всей карьеры я чувствовала невероятную поддержку болельщиков и всегда знала, что могу быть с вами честной. Сегодня также честно я хочу рассказать о важном и трудном решении, которое я приняла. Я не еду на Олимпийские игры и заканчиваю карьеру в сборной России», – написала спортсменка в Instagram.

Она пояснила, что мечтала о выступлении на Олимпиаде в Токио, она восстанавливалась от травм «с мыслями» об этих Играх.

«Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться. Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие. Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю и которой отдала душу», – указала Кошелева.

Она предвосхитила вопросы о причинах ухода из сборной, и отметила, что у нее все в порядке со здоровьем, нет конфликтов в команде, и нет страха конкуренции.

«Не беременна, никого не предавала, и ни с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе», – отметила спортсменка.

Кошелева становилась чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в российской сборной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Корреспондент – в Киеве намерены принудительно отселять граждан «страны-агрессора»

28.11 / Новый iPhone 13 может выйти без разъема для зарядного устройства

17.11 / Видео: Трампу наврали про армию США

17.01 / На Украине захотели запустить скоростные поезда

17.11 / Из-за коронавируса португальцы приучаются выпивать с самого утра

22.07 / В природе были обнаружены улучшенные водоотталкивающие поверхности

01.08 / Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга США

28.08 / Экс-гендиректора РКК «Энергия» арестовали по делу о хищениях

12.04 / На ядерном объекте в Иране произошло ЧП

10.01 / СМИ сообщили о снятии с рейса в США сторонников Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика