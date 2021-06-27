Волейболистка Кошелева решила не ехать на Игры и завершить карьеру в сборной России

Российская волейболистка Татьяна Кошелева сообщила о том, что не едет на Олимпийские игры и завершает карьеру в российской сборной.

«На протяжении всей карьеры я чувствовала невероятную поддержку болельщиков и всегда знала, что могу быть с вами честной. Сегодня также честно я хочу рассказать о важном и трудном решении, которое я приняла. Я не еду на Олимпийские игры и заканчиваю карьеру в сборной России», – написала спортсменка в Instagram.

Она пояснила, что мечтала о выступлении на Олимпиаде в Токио, она восстанавливалась от травм «с мыслями» об этих Играх.

«Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться. Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие. Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю и которой отдала душу», – указала Кошелева.

Она предвосхитила вопросы о причинах ухода из сборной, и отметила, что у нее все в порядке со здоровьем, нет конфликтов в команде, и нет страха конкуренции.

«Не беременна, никого не предавала, и ни с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе», – отметила спортсменка.

Кошелева становилась чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в российской сборной.