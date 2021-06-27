Из-за коммунальной аварии в Москве образовалась пробка

В Москве из-за коммунальной аварии на водопроводе полностью перекрыли движение по улице Нижние Мневники в сторону Рублевского шоссе, образовалась пробка.

Инспекторы ДПС из-за подтопления дороги разворачивают машины в обратном направлении от места аварии, передает РИА «Новости».

Другой пост из двух экипажей ДПС поставили в 500 метрах от аварии, там также разворачивают поток автомобилей. На месте работают аварийные службы.

В начале июня на Кутузовском проспекте столкнулись семь машин, после аварии образовалась пробка.