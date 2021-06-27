 

Из-за коммунальной аварии в Москве образовалась пробка

27.06.2021, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве из-за коммунальной аварии на водопроводе полностью перекрыли движение по улице Нижние Мневники в сторону Рублевского шоссе, образовалась пробка.

Инспекторы ДПС из-за подтопления дороги разворачивают машины в обратном направлении от места аварии, передает РИА «Новости».

Другой пост из двух экипажей ДПС поставили в 500 метрах от аварии, там также разворачивают поток автомобилей. На месте работают аварийные службы.

В начале июня на Кутузовском проспекте столкнулись семь машин, после аварии образовалась пробка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / В Сумской области накануне выборов совершили разбойное нападение на кандидата в депутаты

27.05 / Судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги назначено на пятницу

03.07 / В РФ подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса

29.03 / Вмешательство власти в конфликт вокруг “Нефтегаздобычи” является угрозой рейтингу Зеленского – журналист

02.02 / Меркель выступила против привилегий для привитых от коронавируса

23.06 / Из-за акцизного сбора на “зеленую” электроэнергию американский инвестор не даст денег на новые проекты в Украине – операционный директор

01.04 / CBS – «общение без похмелья» — в США растёт спрос на безалкогольные аналоги популярных напитков

09.07 / Китай заявил о самом серьезном вызове за всю историю отношений с США

09.05 / Компания Hyundai выпустит электрокар Ioniq 6 в следующем году

12.11 / Путин, Додон, Зеленский, Крым, олигархи. Интервью Гордона с кандидатом в президенты Молдовы Санду. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика