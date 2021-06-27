 

Готовившую березовые веники жительницу Башкирии убило молнией

27.06.2021, 19:54, Новости дня
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В Башкирии 53-летнюю женщину, собиравшую березовые веники в лесу, убило молнией, сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в Аургазинском районе, около деревни Малый Нагадак, женщина готовила в лесу березовые ветки для веников, пишет «Башинформ».

От удара молнией также пострадал супруг женщины, его откинуло в сторону, и он потерял сознание. Он попытался спасти жену, но не смог. Скорая констатировала смерть пострадавшей.

Информацию о ЧП подтвердили в региональном ГУ МЧС.

В июне 2020 года в московском парке Коломенское молния ударила в место, где стояли два человека, пострадавших госпитализировали.



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