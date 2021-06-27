Воробьи заменят голубей в звании птицы мира

Министерство культуры России объявило о признании птицей мира воробья. В ведомстве объяснили это тем, что голуби больше не олицетворяют мир и порядок.

– Голуби — это летающие крысы. С давних времён в головах засел стереотип, что это мирная птица. Но посмотрите, как они дерутся за самку, за кусок хлеба, прогоняют более мелких сородичей. Они ведут себя нагло, вместо того, чтобы добывать еду самостоятельно, пернатые не вылазят с города, шастают по помойкам, разносят заразу. Так мирная птица не должна поступать. Вот воробьи кажутся более мирными пернатыми. Они мило чирикают, никого не обижают, всего боятся. Сегодня они олицетворяют мир, а не сизые наглецы, — высказался эксперт.

После принятия данного постановления в литературе, кино и прочих отраслях искусства символом мира будет считаться воробей. Также из религиозной литературы обяжут убрать упоминания голубей в качестве птиц мира. Кроме этого во время свадеб запретят выпускать голубей. Вместо них молодожёны обязаны будут использовать воробьёв.

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