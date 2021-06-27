Мнение: Документы о британской провокации у Фиолента были найдены в мусорной куче в Кенте

Секретные документы Министерства обороны найдены на автобусной остановке

Cекретные документы Министерства обороны, содержащие сведения о HMS Defender и британских военных, были найдены на автобусной остановке в Кенте.

В одном из документов обсуждается вероятная реакция России на проход судна через украинские воды у берегов Крыма в среду.

Другие подробности касались планов возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

Правительство заявило, что начато расследование.

Представитель Министерства обороны заявил, что один из сотрудников сообщил о потере секретных документов министерства обороны, добавив: "Было бы неуместно комментировать дальше." Документы, почти 50 страниц всего, были найдены в сырой куче за автобусной остановкой в Кенте рано утром во вторник.

Представитель общественности, пожелавший остаться анонимным, связался с Би-би-си, когда понял деликатный характер содержания.

Би-би-си считает, что эти документы, включая электронные письма и презентации PowerPoint, были получены в офисе высокопоставленного чиновника Министерства обороны (МО).

Документы, относящиеся к эсминцу Королевского флота Тип 45, HMS Defender, показывают, что миссия, описанная МО как "невинный проход через украинские территориальные воды", с прикрытыми пушками и вертолетом корабля, размещенным в его ангаре, была проведена в ожидании, что Россия может ответить агрессивно.

В среду более 20 российских самолетов и два корабля береговой охраны следили за военным кораблем, когда он проплыл около 12 миль (19 км) от побережья Крыма.

Министерство обороны Москвы заявило, что патрульный корабль произвел предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на пути эсминца, но правительство Великобритании отвергло эту версию, отрицая, что были сделаны какие-либо предупредительные выстрелы.

Как показывают документы, эта миссия, получившая название "Op Ditroite", была предметом дискуссий на высоком уровне еще в понедельник, когда официальные лица размышляли о реакции России, если HMS Defender подплывет близко к Крыму.

"Что мы понимаем о возможной" приветственной вечеринке"? " – спросил чиновник в Постоянном объединенном штабе (PJHQ), штаб-квартире трех служб Великобритании в Нортвуде. Недавние взаимодействия в восточном Средиземноморье между российскими войсками и авианосной ударной группой во главе с HMS Queen Elizabeth были ничем не примечательными и "соответствовали ожиданиям", говорилось в документе. Но чиновники знали, что ситуация вот-вот изменится.

"После перехода от оборонной деятельности к оперативной деятельности весьма вероятно, что взаимодействие российских сил -ВМФ России)и ВКС России) станет более частым и напористым", – предупредил один из докладчиков.

https://www.bbc.com/news/uk-57624942 – цинк

Тут два варианта. Либо полнейшее головотяпство, либо организованная таким вот замысловатым образом утечка, чтобы продемонстрировать обеспокоенность военных авантюрами Бориса Джонсона.

В любом случае, провокация получилась настолько гениальной, что документы по ней либо случайно, либо умышленно, выкинули в мусорную кучу.

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