Мнение: Новая нормальность

В определенном смысле «ковидная пандемия» вполне может рассматриваться в качестве аналога глобальной мировой войны. Хотя бы потому, что в наличии все противоречия, которыми предваряется и сопровождается мировая война, есть четко определенный противник, достижение победы над которым и есть цель войны, есть вполне рациональные задачи, решение которых и требует поражение противника.

Если рамочно, то исходные противоречия — классический кризис капитализма, о котором говорилось неоднократно. Это долговой кризис, возникший как следствие противоречия между ссудным процентом и рентабельностью производства. В конкурентной модели, источником развития которой является банковский кредит, рентабельность любого производства стремится к нулю. Эту особенность указывал еще Маркс с Энгельсом, да, в общем-то, и до них неоднократно высказывались аналогичные мысли. Как только рентабельность падает ниже стоимости кредита, экономика начинает генерировать долг. В общем, известная история, незачем повторять.

Решение всегда одно и то же — перераспределение собственности и перепись долга на кого-то. Того, кого в ходе войны предстоит победить и отобрать у него собственность. Повесив на него же долг и обременить его выплатой. Сегодня враг, которого надлежит победить — средний класс, миноритарии капиталистического уклада. При этом совокупные активы среднего класса сопоставимы с мировым долгом, а потому перераспределение имеет под собой вполне рациональный смысл. Мы видим, что под «ковидный террор» сегодня попал именно он, средний класс — причем по всему миру. Поэтому террор в развитых странах носит совершенно немыслимый уровень — с врагом переговоры не ведут, его истребляют. Бантустаны типа России могут иметь определенные послабления, но лишь определенные — никто и ни при каких обстоятельствах нас не выпустит. Компрадорская буржуазия в бантустанах поставлена перед выбором — или они, или вы. Нам, в целом, без разницы. Поэ ому путинские бандиты стараются на совесть, хотя по понятным причинам — крайней хилости управления и природной тупости в интеллектуальном смысле — вести системный и всеобъемлющий террор по отношению к населению они все-таки не могут. Но и того, что есть, более чем достаточно.

Война имеет явственно различимые фазы. Первая — создание повода для войны. Весь 20 год ушел на то, чтобы зафиксировать наличие «пандемии» и обосновать борьбой с ней следующие фазы войны. Следующими фазами стали процессы массовой и принудительной во всех смыслах вакцинации. Даже те, кто пошел на процедуры якобы добровольно, были принуждены к этому информационным террором и агрессией. Неспособность к рациональному мышлению, отвратительное образование, алектичность мышления сложились, и огромные массы людей покорно подставили плечи под никому неизвестные субстанции, сваренные буквально в несколько месяцев. Без проведения проверочных процедур, с неизвестными побочными эффектами, с колес. Протесты давятся жестко и беспощадно.

Задача вакцинации — не убить привитых. Во всяком случае, не всех сразу. Задача — повязать всех добровольным согласием на отказ от ранее действующих норм. Создание «новой нормальности», в которой теперь эти люди будут жить. Причем жить добровольно — ну вы же вакцинировались? Вы же сами, добровольно и без принуждения? Теперь пожалуйте на ревакцинацию. А потом — снова. А потом — каждые полгода. И без соответствующего клейма о прохождении новой прививки вы — никто. Вам нельзя ничего.

Вакцина — это повод поставить штамп в медкарту. Это не инструмент убийства, хотя, повторюсь, умирать будут многие — никто, конечно, на безопасность вакцин уже внимания обращать не станет. Главное — без заветного QR-кода человек должен стать нулём, должен быть выброшен из социума. Ему нельзя ничего. А чтобы получить QR-код, от человека будут требовать с каждым разом всё более обширный список обязанностей, не выполняя которые, вы не получите права подставить плечо под иглу. Скоро (очень скоро) мы увидим гневные письма трудящихся — почему нас не пускают на процедуры? Ведь мы же законопослушно выполняем все предписания! И правительства будут снисходить к просьбам и разрешать в рабочем порядке проходить вакцинацию жалобщикам.

Это и есть «нойе орднунг». «Нойе нормалитет».

Конечно, будут и те, кто ни при каких обстоятельствах и ни за какие деньги. Третья фаза войны — про них. На «биотеррористов» будет объявлена охота, их начнут во-первых, поражать в правах, а во-вторых, буквально истреблять. И это произойдет очень скоро — времени мало. Фазовые переходы — штука крайне затратная и ресурсоемкая. А потому их проходить нужно быстро и еще быстрее.

Сегодня мы во второй фазе, но уже вплотную подходим к третьей. На повестку встает истребление «биотеррористов». Точнее, вначале маргинализация и деклассирование, а с теми, кто все равно будет сопротивляться — и истребление. Вплоть до физического. Основание — вы разносчики заразы, а потому в целях защиты общества — под корень. Идеологически население уже подготовлено — Голливуд последние годы самым активным образом создавал целые сериалы про зомби-апокалипсисы с разными сюжетами, но одной нехитрой мыслью: зомби — это не люди, они — угроза, они — разносчики страшной болезни. А потому: увидел зомби — убей зомби. Возникнет даже профессия охотников на «биотеррористов». Толерантная нынче Америка примерно так искореняла и коренное население, и собственную преступность. Быстро и без церемоний. А потом еще и зарабатывала на этом, создав культуру вестернов.

Это то, что уже происходит. Безусловно, всегда есть соблазн сказать — да не может быть, не нужно нам тут теорий заговоров. Власть обеспокоена нашим здоровьем. Это Путин-то с Собяниным. Или Клаус Шваб с Биллом Гейтцем. Прямо спать не могут, как обеспокоены.

Повторюсь в который раз. Нынешний «пандемический психоз» – он не про медицину. И не про здоровье людей. Он про политику и экономику. Здоровьем тут просто прикрывают более чем приземленные цели и задачи. Ваше здоровье и ваша жизнь их не интересует. Как не интересовали никогда.

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