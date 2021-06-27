Така любовь! – Личное мнение

Если вы помните группу «На-на», то должны понимать две вещи: ты почти старая, а Вове Политову — пятьдесят.

50-летний Вова вдруг заявил, что ещё зимой женился на 26-летней поклоннице.



Фото: Соцсети

Девушка молода. Свежа и красива. Вова расписался с ней в Химкинском ЗАГСе без свадьбы.

Уж не знаю, где они проживают — как я поняла, в квартире вместе с дочкой Вовы. Той — 21, с женой они фактически одного возраста.

Вова Политов рассказал романтическую историю своего знакомства с женой. Был на гастролях (чего?! да-да) в Благовещенске. Оля нашла телефонный номер Володи, напросилась на свидание к предпенсионеру сразу после концерта.

И всё сложилось:

«Была зима, она была закутана во все теплое. На первый взгляд, ничего особенного, скромная достаточно. Потом она прислала фотографии: спортивная, с длинными светло-русыми волосами, красавица».

То есть, 50-летний Вова из популярной в 90-х группы не оценил поначалу молодую красавицу. Решил: фу, она вся — в тёплом, но Оля не сдалась первому впечатлению и настойчиво решила выслать нанаю спортивные фотографии.

Не только в тёплом я, но и в спортивном! Смотри, Володя, какая я вся красивая!



Фото: Соцсети

Действительно хорошо! Сидит в обруче, как молодая русалка в ветвях. И сразу даже не скажешь, что — Благовещенск.

Наш Вова сразу одумался — пригласил пожить Олю к себе гражданским браком. Это же такое счастье для молодой девочки — жить рядом с Химкинским ЗАГСом с музыкальным ветераном и его взрослой дочерью без росписи!

Хотела, чтобы вы посмеялись, но самой стало очень грустно. Что с нами, женщины? Вы вообще кем себя чувствуете?

Ну был бы он хоть богатый — избранник этот ваш ненаглядный. Молодой. Или умный. Или красивый, хотя бы.

Или я чего-то в самом деле не догоняю? 50-летний Вова — это действительно счастливый билет в жизнь для красивой девчонки?

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