Мнение: Секретные документы Британии…
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В английском графстве Кент нашли секретные документы Минобороны Великобритании. На какой-то скамейке на какой-то остановке лежала папка, в которой оказалось 50 страниц промокших документов об эсминце «Defender» и секретной операции «Op Ditroite» о «мирном проходе через украинские территориальные воды». Судя по документам британское военное ведомство рассматривало несколько вариантов маршрута эсминца….
В одном из документов обсуждалась вероятная реакция России на проход эсминца через воды вблизи побережья Крыма в районе Севастополя. Мол, «это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира, в том числе Великобританией, считающей эти воды украинскими».
Но мне вот что интересно. Какой-то мужик нашел папку с секретными документами. И позвонил не в спецслужбы, не британским военным, а в редакцию BBC. Это такая британская традиция, найдя секретные документы, звонить именно в СМИ?
Мутная какая-то история…
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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