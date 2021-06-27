 

Мнение: Секретные документы Британии…

27.06.2021, 19:26, Разное
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В английском графстве Кент нашли секретные документы Минобороны Великобритании. На какой-то скамейке на какой-то остановке лежала папка, в которой оказалось 50 страниц промокших документов об эсминце «Defender» и секретной операции «Op Ditroite»  о «мирном проходе через украинские территориальные воды». Судя по документам британское военное ведомство рассматривало несколько вариантов маршрута эсминца….

В одном из документов обсуждалась вероятная реакция России на проход эсминца через воды вблизи побережья Крыма в районе Севастополя. Мол, «это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира, в том числе Великобританией, считающей эти воды украинскими».

Но мне вот что интересно. Какой-то мужик нашел папку с секретными документами. И позвонил не в спецслужбы, не британским военным, а в редакцию BBC. Это такая британская традиция, найдя секретные документы, звонить именно в СМИ?

Мутная какая-то история…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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