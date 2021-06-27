“Ангел” Victoria’s Secret Тейлор Хилл выходит замуж

25-летняя модель Тейлор Хилл объявила о помолвке, которая состоялась в эти выходные. Модель поделилась трогательными фотографиями с новоиспеченным женихом, а также продемонстрировала помолвочное кольцо с прямоугольным бриллиантом в несколько карат и двумя камнями треугольной формы поменьше. Избранником манекенщицы стал ее бойфренд, бизнесмен Дэниел Фрайер, с которым девушка встречается около года.

Мой лучший друг, моя родственная душа, я всегда буду любить тебя! 25.06.2021, – написала Тейлор под снимками.

С важным событием в жизни модели ее поздравили друзья и коллеги, в том числе Белла Хадид, Пэрис Хилтон, Марта Хант, Хейли Бибер и Кейт Хадсон.