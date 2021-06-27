Мнение: Страх Украины

Многие заметили, что в сетке российских телеканалов внезапно “пропал” один матч из проходящего первенства Европы по футболу. Причем до сих пор такого не было – росТВ, как подорванное, транслировало вообще ВСЕ матчи финальной стадии ЧЕ, используя для этого силы аж трех федеральных каналов – Первого, России и МатчТВ. Получился в некотором роде парадокс: когда шла не такая уж важная стадия “матчей в группе” – показывали ВСЁ; а как началась стадия “плей-офф”, матчи на вылет, когда каждый матч решающий – начались вдруг “лакуны”. Почему?

Ответ проще некуда – и он очень неприличный и стыдный: ТВ России решило вдруг, что не надо показывать… матч Швеция-Украина. Вот Австрия-Италия показывать в прямом эфире надо, а Украина-Швеция – нет!

То есть показали на весь мир КОМПЛЕКСЫ. Обычные такие комплексы – неполноценности. Мол, как это так – Россия с ЧЕ уже давно и бесславно вылетела, а Украина еще играет! Да еще, чего доброго, Швецию обыграет и еще дальше пройдет! Как такое пережить?! Не хватит ли изнемогающих от ресентимента россиян кондратий от такой “несправедливости”?

А может, будет еще хуже?? Россияне увидят, как Украина выйдет в 1/4 финала – и решат, что Майдан – это было правильно?!! Да это ж будет вообще измена, подрыв устоев и экстремизм!!

Нет-нет, только не это, – намочили штаны в Останкино… и всё запретили. Ну не кретины?

Ведь боление россиян за Украину в футбол (примеров полон Ютуб) – это было по меньшей мере ТРОГАТЕЛЬНО. Такие вещи делают для примирения больше, что сто (несостоявшихся) встреч Путина с Зеленским. И такое боление – это вовсе не признак слабости; наоборот, это признак СИЛЫ. Силы и великодушия народа, который постоянно дает понять, что совсем не оскотинился, несмотря на все усилия телепропаганды.

И вот пропагандисты, видя свое бессилие, просто решили сделать мелкую пакость – благо, “у них в руках кнопка”. Не надо было. Надо держать свою подлость в руках.