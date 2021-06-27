Повышение налогов тормозит экономический рост Украины – экономист

“Неудачное решение ввиду того, что если оно будет вводиться, еще и со следующего месяца, то это просто изменение правил игры по ходу пьесы, нарушение законодательства. Инвесторы этого очень не любят”, – заявил эксперт.

Он также считает неприемлемым инициированное Кабмином увеличение налогов для бизнеса без каких-либо компенсаторных механизмов.

“Это шаг в неправильном направлении, потому что предполагается просто увеличение. Все это направлено на то, чтобы увеличить налоговые поступления без всякой компенсации. Если бы, например, было введение налога на выведенный капитал. Уменьшение налогов на оплату труда. Тогда это еще можно было бы воспринять”, – заявил Дубровский.

По его словам, Украина имеет сейчас очень высокий процент распределения ВВП через публичные финансы и для страны с таким уровнем государственного управления, как Украина, увеличивать налоги абсолютно недопустимо. Эксперт заявил, что таким образом перспективы роста – второй момент, который очень интересует инвесторов, – “у нас остаются весьма призрачными”.

“Возможно, какие-то 3% Украина и будет вытаскивать, но нам для того, чтобы догонять, а не отставать дальше, надо иметь темпы роста 5% и выше. А такие темпы при таких объемах перераспределения на фоне такого уровня государственного управления вообще недостижимы”, – сказал он.

Эксперт считает, что сейчас власть должна действовать противоположным образом – снижать налоги и уровень государственного регулирования.

“Даже если у нас что-то будет меняться к лучшему, но без или кардинального улучшения уровня государственного управления, или кардинального снижения налогов у нас роста не будет”, – сказал Дубровский.

Контекст:

Законопроект №5600, инициированный Кабмином, был внесен в Верховную Раду 2 июня. Он предполагает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия. Также в документе заложена норма об уменьшении размера участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции с которых не облагается налогом на доходы физлиц: сейчас это два гектара, в законопроекте предлагается оставить 0,5 гектара, писало “РБК-Украина”.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Против этого проекта выступила также Европейская бизнес-ассоциация, в организации призвали его отклонить, поскольку он препятствует развитию экономики.

17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание “Главком”.

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