Победительница “Холостяка 11” рассказала, общается ли с бывшим мужем Андреем Богданом

Богдан заявила, что не знает, что думает ее экс-супруг по поводу ее участия в проекте и нового ее возлюбленного, поскольку не поддерживает с ним отношения.

“Мы с бывшим мужем отношения не поддерживаем. Я вообще со своими бывшими парнями и мужем не общаюсь. Я не вижу смысла. Раз мы приняли решение расстаться, зачем общаться?” – отметила Анна.

По словам девушки, фамилию Богдан на девичью Сторожук она не поменяла из-за возни с документами.

“Нужно много времени с документами, менять все паспорта. Очень много женщин в нашей стране – могу привести пример моей мамы, которая в разводе с моим папой, – она не меняла фамилию. Я буду выходить замуж – я поменяю фамилию”, – рассказала она.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

В первом эпизоде нового сезона шоу “Холостяк” Анна Богдан рассказала, что ее супруг, чтобы ее завоевать, организовал полет на воздушном шаре, запускал салюты и вместе с ней путешествовал за границей. Она призналась, что свадьба с Богданом состоялась спустя полтора года после знакомства и прошла на Бали. Анна Богдан сообщила, что после регистрации брака их отношения не сложились и по ее инициативе они расстались.

Она не уточнила, в какой период своей жизни была замужем за Андреем Богданом. До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четверо дочерей. Семейные отношения с Анной Андрей Богдан не афишировал.

Премьера первого выпуска 11 сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан.

По завершении съемок пара еще несколько месяцев скрывала отношения, пока в эфир не вышла финальная серия шоу. После этого они стали активно постить в соцсетях совместные фото. В частности, пара вместе отдыхала в Турции.

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