Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах. В Ереване заявили о дезинформации

26 июня с 14.50 примерно до 3.00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района”, – говорится в сообщении.

По данным Баку, потерь и раненых среди азербайджанских военнослужащих нет.

“В настоящее время ситуация в этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений”, – подчеркнули в минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении прокомментировало эту информацию в Facebook.

“Минобороны Азербайджана в течение нескольких часов распространяет очередную дезинформацию об обстреле азербайджанских позиций вооруженными силами Армении на армяно-азербайджанском участке границы Гегаркуникской области”, – сказано в заявлении.

https://www.facebook.com/ArmeniaMOD/posts/1666747846842542

Контекст:

Обострение отношений между Арменией и Азербайджаном началось в 1991 году, когда Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считал Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. В тот же день в Армении было объявлено военное положение. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Тогдашний премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

Впоследствии Азербайджан разместил в Нагорном Карабахе 20 воинских частей.

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