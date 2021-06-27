Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный получил ранение

Террористы вели огонь в районе поселка Шумы из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а возле Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов.

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Раненому бойцу ВСУ оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Его состояние удовлетворительное, рассказали в командовании.

На Приазовье в районе Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме этого, на севере Луганской области штаб ООС зафиксировал пролет беспилотника “Орлан-10”, который пересек линию разграничения.

Контекст:

Вчера утром, 26 июня, из-за обстрела боевиками на Донбассе погиб старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. По данным штаба ООС, украинский военнослужащий погиб в районе населенного пункта Пески под Донецком. Там боевики дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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