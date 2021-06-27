 

Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный получил ранение

27.06.2021, 19:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Террористы вели огонь в районе поселка Шумы из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а возле Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/295207935675777/

Раненому бойцу ВСУ оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Его состояние удовлетворительное, рассказали в командовании.

На Приазовье в районе Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме этого, на севере Луганской области штаб ООС зафиксировал пролет беспилотника “Орлан-10”, который пересек линию разграничения.

Контекст:

Вчера утром, 26 июня, из-за обстрела боевиками на Донбассе погиб старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. По данным штаба ООС, украинский военнослужащий погиб в районе населенного пункта Пески под Донецком. Там боевики дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / Франция выбрала дату старта кампании по вакцинации

05.08 / Демократы отмечают прогресс в переговорах с Белым домом

08.02 / В РФ отзовут кроссоверы BMW Х5 и Х6 из-за дефекта в рулевом управлении

30.01 / Администратор украинской “Википедии”: В 2020 году люди стали меньше интересоваться политикой

27.06 / Спикер международного движения за запрет АЭС перешла в организацию, поддерживающую атомную энергетику

24.06 / Военный парад в честь 75-й годовщины Победы начался в Москве

23.09 / В Киеве назвали будущего посла США на Украине угрозой РФ

29.03 / Под Киевом умерли супруги – переселенцы с Донбасса, 13 их детей остались сиротами

30.01 / Зеленский отдыхал в Буковеле до карантина – Степанов

12.04 / Рубль остался неизменным к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика