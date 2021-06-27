СМИ сообщили, представители каких стран высказались против приглашения Путина на саммит Евросоюза

Издание утверждает, что на заседании, во время которого рассматривался вопрос приглашения Путина, на сторону Украины, выступавшей против, “стал почти весь Евросоюз”, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

“Европейская правда” пишет со ссылкой на европейские СМИ, которые называли противниками приглашения Путина на саммит, в частности, премьер-министра Швеции Стефана Льовена, представителей Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Издание также упомянуло премьера Нидерландов Марка Рютте.

Сторонниками участия Путина в саммите были, помимо Германии, также представители Франции, Дании, Италии, Австрии и Болгарии.

Саммит Евросоюза проходил в Брюсселе 24–25 июня.

Контекст:

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

23 июня 2021 года СМИ сообщили о желании Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом”. Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.

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