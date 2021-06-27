 

СМИ сообщили, представители каких стран высказались против приглашения Путина на саммит Евросоюза

27.06.2021, 19:02, Новости дня
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Издание утверждает, что на заседании, во время которого рассматривался вопрос приглашения Путина, на сторону Украины, выступавшей против, “стал почти весь Евросоюз”, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

“Европейская правда” пишет со ссылкой на европейские СМИ, которые называли противниками приглашения Путина на саммит, в частности, премьер-министра Швеции Стефана Льовена, представителей Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Издание также упомянуло премьера Нидерландов Марка Рютте.

Сторонниками участия Путина в саммите были, помимо Германии, также представители Франции, Дании, Италии, Австрии и Болгарии.

Саммит Евросоюза проходил в Брюсселе 24–25 июня.

Контекст:

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

23 июня 2021 года СМИ сообщили о желании Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом”. Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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