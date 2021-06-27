В Греции решили проверять на коронавирус вакцинированных россиян
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Прибывающие в Грецию туристы из РФ вскоре будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.
Все российские туристы должны будут предъявлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, соответствующие изменения вступят в силу с 30 июня, решение приняло правительство страны, передает ТАСС.
Также они будут обязаны проходить через тест на месте, результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. При положительном результате пассажир будет обязан пробыть обязательный карантин.
Это также относится к несовершеннолетним от 12 лет и старше.
В начале июня РФ объявила об увеличении числа регулярных авиарейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.
Смотреть комментарии → Комментариев нет