 

В Греции решили проверять на коронавирус вакцинированных россиян

27.06.2021, 18:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прибывающие в Грецию туристы из РФ вскоре будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.

Все российские туристы должны будут предъявлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, соответствующие изменения вступят в силу с 30 июня, решение приняло правительство страны, передает ТАСС.

Также они будут обязаны проходить через тест на месте, результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. При положительном результате пассажир будет обязан пробыть обязательный карантин.

Это также относится к несовершеннолетним от 12 лет и старше.

В начале июня РФ объявила об увеличении числа регулярных авиарейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / США решили уведомить Украину и Японию об итогах переговоров с Россией

19.03 / “Или уйди, или люби меня”. Каминская презентовала фрагмент первой сольной песни. Видео

11.07 / Россиянина Никулина признали в США виновным по всем пунктам обвинения

11.08 / Посольство РФ призвало СМИ к осторожности при работе в Белоруссии

16.07 / Зеленский против продления карантина дольше, чем на месяц

17.06 / В Москве вынесен приговор совершившей 40 тяжких преступлений банде

09.12 / В РФ предложили ужесточить наказание за мелкие взятки

28.10 / Президент и совет директоров “Барселоны” ушли в отставку

03.03 / Байден назвал способ увеличить производство вакцин Johnson&Johnson

14.12 / В США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа предотвратили угон автомобиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика