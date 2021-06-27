Стало известно о планах главы МИД Судана посетить Москву

Суданский министр иностранных дел Марьям ас-Садик приедет в Россию в июле для обсуждения двусторонних отношений, сообщил высокопоставленный источник в МИД Судана.

«Министр иностранных дел Марьям ас-Садик посетит Россию 12 или 13 июля. Визит направлен на координацию в ряде сфер и развитие отношений между двумя странами», – отметил собеседник РИА «Новости».

В июне российское правительство одобрило проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) РФ на территории Судана.

В начале декабря РФ заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.