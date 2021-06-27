Володин призвал международные организации осудить Британию за инцидент с эсминцем

Судя по опубликованным фрагментам секретного доклада, Великобритания планировала провокацию — проход корабля у берегов Крыма, обсуждалась возможность реакции нашей страны на такие действия, отметил председатель ГД. “Понимали, на что шли”, – написал Володин в своем телегам-канале.

Инцидент завершился позором тех, кто планировал операцию, констатировал спикер Госдумы. Последствия могли быть страшными, ведь провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность, подчеркнул Володин.

Он выразил недоумение молчанием стран Евросоюза и США. “Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, “замять” инцидент”, – отметил председатель ГД.

Володин призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ с Европарламентом осудить действия Великобритании и привлечь к ответственности тех, кто стоит за провокацией.

“Хотя, если доклады с грифом “совершенно секретно” находят на автобусных остановках, о чем тут говорить”, – заключил Володин.

Черноморский флот России и Погранслужба ФСБ 23 июня выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Был открыт предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.