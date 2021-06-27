 

Володин призвал международные организации осудить Британию за инцидент с эсминцем

27.06.2021, 18:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судя по опубликованным фрагментам секретного доклада, Великобритания планировала провокацию — проход корабля у берегов Крыма, обсуждалась возможность реакции нашей страны на такие действия, отметил председатель ГД. “Понимали, на что шли”, – написал Володин в своем телегам-канале.

Инцидент завершился позором тех, кто планировал операцию, констатировал спикер Госдумы. Последствия могли быть страшными, ведь провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность, подчеркнул Володин.

Он выразил недоумение молчанием стран Евросоюза и США. “Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, “замять” инцидент”, – отметил председатель ГД.

Володин призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ с Европарламентом осудить действия Великобритании и привлечь к ответственности тех, кто стоит за провокацией.

“Хотя, если доклады с грифом “совершенно секретно” находят на автобусных остановках, о чем тут говорить”, – заключил Володин.

Черноморский флот России и Погранслужба ФСБ 23 июня выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Был открыт предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Скандалы: В АП предпочли «Гусарские» западным Contex

29.12 / Не дура, просто деваться некуда – Личное мнение

27.03 / Из-за отказа от российской вакцины «Спутник-V» Украине грозит коронавирусная катастрофа

12.02 / “Оля бы не стала таким шутить”: Бледанс высказалась о расставании Манукяна и Бузовой

09.04 / Северная Корея: семьи около 30 бывших офицеров высланы из Пхеньяна за «неуместные речи и поведение»

09.06 / Анна Семенович показала, как отомстит неверному мужу за измену

05.09 / Мэр Москвы Собянин и глава Минобороны Шойгу сделали прививку от коронавируса

01.09 / Мнение: Обоюдоострое оружие

26.12 / Зеленский объяснил отсутствие контактов с Путиным: Не о чем говорить

24.05 / Исследование показало, что женщины с остеопорозом и низкой плотностью костей подвергаются повышенному риску потери слуха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика