Идеальные кандидаты: трендовые летние платья – лучшие компаньоны для сандалий

Лето – это время удобных сандалий, красивых босоножек и открытых туфель на танкетке. Раньше в моде правила были предельно просты: с платьем следовало надевать обувь на каблуке или платформе. Сегодня же женщины стараются выбирать удобство, а не красоту. Поэтому на пике моды остаются красивые сандалии. С какой летней одеждой их можно сочетать? Расскажем ниже.

Платье Babydoll

Такие платья обычно достаточно короткие. Их фасон удобен для лета, крой расширяется книзу, поэтому в них не жарко. Длина платья редко доходит до колен, поэтому нет необходимости надевать с ними высокие каблуки. Ноги и так будут выглядеть удлиненно. Поэтому с такими моделям хорошо сочетаются сандалии на плоской подошве.

Винтажное платье

Винтажные платья имеют простой крой, поэтому идеально подходят для похода на пляж или прогулку по городу. С высокими каблуками они смотрятся неуместно. Такие платья полностью скрывают длину и форму ног, поэтому нет нужды подчеркивать их красоту. Выбирайте сандалии с широкими бретельками и толстой подошвой. В них вы не только будете чувствовать себя комфортно, но и добавите в свой образ немного древнегреческого шика.

Платье в стиле хиппи

Еще одна вариация просторного и мешковатого платья, которое идеально подходит для летней жары. Хиппи стремились к естественности и уединению с природой, поэтому и каблуки с таким стилем совершенно не сочетаются. Носите с ними простые сандалии без массивного декора.

Платье с массивным вырезом

Кажется, что эти роскошные платья в пол нисколько не сочетаются с сандалиями. Напрасно. Нужно просто уметь сочетать их со стилем платья. Как одежда, обувь должна выглядеть роскошно и дорого. Не надевайте платье с вырезом с пляжными сандалиями. Выберите открытые сандалии на танкетке, платформе или небольшом каблуке. Не бойтесь сочетать обувь с аксессуарами.

Белое легкое платье

Белые платья – идеальный вариант для летней жары. Они бывают разных стилей и фасонов, но все они хорошо сочетаются с сандалиями. Главное, чтобы обувь тоже была белая, иначе образ будет выглядеть вычурно и неестественно.

Платье-рубашка

Платья-рубашки помогают создать роскошный, но небрежный образ. И обувь к ним нужно выбирать такую же. С платьями-рубашками лучше носить массивные сандалии на толстой подошве. И не бойтесь экспериментировать с расцветкой обуви.

Длинное платье с ярким орнаментом

Длинные и яркие платья в пол сами по себе становятся главной особенностью образа. Поэтому к ним идеально подойдут максимально простые сандалии. Лучше выбирать бежевые или телесные босоножки с тонкими ремешками.

Девчачье платье

Девчачьи платья возвращают нас в прошлое, когда в моде были широкие подолы и воздушные рукава. Их крой подчеркивает вашу женственность, но такую одежду все равно можно носить с сандалиями. Единственное правило: выбирайте более элегантные варианты. Не пляжные и массивные, а аккуратные и женственные сандалии с тонким ремешком. И пусть они обязательно будут в тон вашему платью.

Бесформенное летнее платье

Эти белые мешковатые платья сегодня на пике моды. Все они сшиты из легкой и воздушной ткани, поэтому сочетаются со всеми видами босоножек. Надевайте простые сандалии под цвет платья, чтобы выглядеть легко и естественно. А вот декорированную обувь лучше оставить для более торжественного образа.