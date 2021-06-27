Компания Lenovo обещает выпустить первый смартфон на Snapdragon 895 в этом году

О грядущем выпуске первого смартфона на процессоре Snapdragon 895 от Qualcomm заявила компания Lenovo. Устройство, которое обещают вывести на рынок уже в этом году, чтобы стать пионером, должно будет обойти Xiaomi Mi 12.

Самым актуальным на сегодняшний день процессором от бренда Qualcomm является модель Snapdragon 888. Несмотря на то, что ее установили ещё не на все флагманские девайсы, к выходу в комплектации мощного смартфона уже практически готова однокристальная мобильная платформа с номером 895.

Как стало известно, о лидерстве в освоении нового чипсета заявила китайская корпорация Lenovo. Вместе с процессом гаджет получит новые ядра Cortex-V9 Kryo 780, дополненные графическим процессором 730 можно Adreno. О грядущей новинке написал в региональной соцсети Weibo руководитель мобильного подразделения компании Чэнь Цзинь. Флагман на основе Snapdragon 895 будет существенно мощнее, быстрее и продуктивнее телефонов на предыдущих поколениях SoC.

При этом пока точно неизвестно, действительно ли новейшему чипсета присвоят номер 895, или это будет Snapdragon 898. Также стоит отметить, что при успешной реализации своих планов Lenovo сможет отобрать пальму первенства у своей соотечественницы Xiaomi. Пока что именно ей удавалось дебютировать с последними новинками в категории однокристальных восьмиядерных платформ. Напомним, ранее блогеры предрекали выпуск первого смартфона на Snapdragon 895 именно аппарату от Xiaomi Mi 12.

Источник: