 

“Нужна дополнительная обработка”. В СБУ рассказали, почему Киркорова исключили из черного списка

27.06.2021, 18:04, Новости дня
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“В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке данного вопроса”, – отметила спецслужба.

Контекст:

23 июня стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым “российским” и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров называл включение “глупостью”, которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка.

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский черный список артистов, то он будет этим гордиться.

В начале 2021 года миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями оккупированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.

Артист говорил в январе, что последние семь лет не может въезжать на территорию Украины, хотя в списке деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, его до сих пор не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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