В Украине пенсии получают 626 тыс. внутренне перемещенных лиц – глава Минсоцполитики

“Мы постоянно следим за тем, чтобы те 626 тыс. пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, как мы их называем, получали вовремя пенсии. И они получают. Все эти пенсионеры получают пенсии на карты в “Ощадбанке”, там нет ни одной выплаты через почту”, – сказала она.

Министр отметила, что такие пенсионеры деньгами “пользуются, выплаты получают”.

“Но проблема не в этом. Проблема в том, что мы знали другое количество людей, которые в период с 2014 года даже пришли на территорию, подконтрольную Украине, заявили о себе и даже были зарегистрированы, учтены. Там было 1,1 млн. Но остались получать постоянно только 626 тыс. То есть все остальные прекратили приезжать”, – объяснила Лазебная.

Она связала ситуацию с необходимостью предоставлять справки.

“Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014-го по октябрь 2020-го составляет почти 900 млрд! […] Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы же не знаем, живы ли люди, где они, кто они. […] Было до войны 1278 тыс. пенсионеров в Донецкой и в Луганской областях”, – рассказала глава Минсоцполитики.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в ноябре 2020 года сообщала в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2021 года, всего в Украине более 11,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3507,51 грн.

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