В Украине государственная система деградирует, ошибки заложены в Конституции – экс-министр труда Польши Кульпа

“Если говорить об Украине, то, к сожалению, приходится констатировать: за последние 30 лет государственная система страны деградирует, поскольку фундаментальные институциональные ошибки заложены в вашей Конституции”, – сказал он.

По словам польского политика, масштаб ошибок “поражает”.

“В такой системе, кто бы за эти три десятилетия ни правил и что бы ни делал, результат был бы приблизительно таким же. С 2014 года эти ошибки не были исправлены, и страна продолжает поглощать чужие кризисы и терять собственные ресурсы развития. Что, в первую очередь, бьет по благосостоянию и жизненным шансам граждан страны. Это отражается во всех показателях”, – считает Кульпа.

Он отметил, что ошибки состоят прежде всего в том, что “в Украине, в отличие от других стран мира, отсутствует координационный центр исполнительной власти”.

“Надо понимать, что современное государство обеспечивает эффективную координацию сотен процессов. […] Поэтому в основе конституции всех стран мира заложена четкая система координации исполнительной власти. За исключением Украины. Президент Украины имеет сильные, но очень ограниченные полномочия. Поэтому любая попытка взять на себя роль координатора заканчивается обвинениями в захвате власти. Премьер-министр – это человек, который по телевизору может рассказывать народу про блестящую работу Кабмина, но по Конституции суть его координационных полномочий – открывать и закрывать заседания правительства, а потом подписывать протокол. Если бы он попробовал сделать что-либо сверх этого – его тоже немедленно обвинили бы в захвате власти! Конституционно он не имеет никаких реальных рычагов по отношению к министрам. Таким образом, исполнительная власть превращена в свободную конфедерацию министерств, а каждый министр превращается в премьер-министра и ищет своего большинства в Верховной Раде. Конституционно нет единой системы правительства, она распадается на более чем 20 независимых обломков государственности. Это работать не может”, – объяснил польский политик.

Он утверждает, что если открыть фирму и за основу ее работы взять модель, прописанную в Конституции Украины, – “такое предприятие обанкротится 100%”.

“Просто исчезнет с рынка, независимо от первоначальных ресурсов и вложений. Если не верите, то откройте фирму, в которой каждый начальник отдела будет работать сам по себе и себе на уме, а вы будете открывать и закрывать их заседания и подписывать протокол – без реальной возможности уволить лентяя, вора, идиота, брата вашего конкурента”, – заявил Кульпа.

Контекст:

Конституция Украины принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Некоторые ее положения впоследствии были изменены.

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