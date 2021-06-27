Кандидаты в канцлеры Германии считают, что не нужно говорить о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО

Лашет и Шольц “ослабили” амбиции Украины по вступлению в ЕС и НАТО. Лашет сказал, что можно было бы легко обещать вступление Украины в НАТО. Расширение Евросоюза нанесет ущерб его функциональности, убежден он.

По словам Лашета, необходимо, чтобы на востоке Украины действовали такие же правовые нормы, как и в Западной Европе, добавила “Німецька хвиля”. Кандидат в канцлеры отклонил возможность поставки Украине немецкого оружия.

Сначала ЕС должен провести внутренние реформы, поэтому членство Украины в НАТО пока не обсуждается, добавил Шольц.

Перед дискуссией кандидатам в канцлеры показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он спросил немецких политиков о членстве Украины в ЕС и НАТО.

Оба политика заявили о поддержке прекращения работы газопровода “Северный поток – 2”, если после его запуска Россия начнет давить на Украину.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действия для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что НАТО за 13 лет не сделал ничего, чтобы Украина присоединилась к Альянсу.

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