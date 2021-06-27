Володин об инциденте с Defender: провокации против ядерной державы угрожают миру

Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом», – написал Володин в своем Telegram-канале.

В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.