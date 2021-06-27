 

Госдума намерена сэкономить на снижении звездности гостиниц для депутатов

27.06.2021, 17:54, Разное
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Об этом сообщил глава аппарата нижней палаты парламента Игорь Дивейкин. По его словам, понижение звездности гостиниц для депутатов ради экономии бюджетных средств будет осуществляться путем открытого аукциона, передаёт “Интерфакс”.

Глава аппарата Государственной Думы подчеркнул, что это решение коснется депутатов нового созыва, проживающих за пределами Москвы. До получения служебного жилья они расселяются в гостиницах.

Дивейкин добавил, что благодаря
совершенствованию системы закупки авиабилетов для депутатов Госдумы
за два года удалось сэкономить уже 405 миллионов рублей.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин также ранее заявлял, что за последние пять лет работы седьмого созыва Госдума сэкономила 2,4 миллиарда рублей. Для этого депутаты отказались от малозначительных поездок в другие страны. Кроме того,
по поручению Володина, были оптимизированы расходы по целому ряду направлений.



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