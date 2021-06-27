 

Анастасия Макеева извинилась перед экс-супругой своего мужа после драки в Останкино

27.06.2021, 17:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После того, как Роман Мальков ушел от жены Светланы к актрисе Анастасии Макеевой, пользователи Сети наблюдают за противостоянием женщин. Впервые они встретились в Останкино на съемках «Прямого Эфира». Между экс-супругой и нынешней женой предпринимателя из Словении завязалась драка, за которую позже Анастасия Макеева публично извинилась.
Артистка опубликовала обращение к Светлане Мальковой в микроблоге Instagram в разделе сторис. Их потасовка закончилась тем, что бывшая жена предпринимателя оказалась у травматолога. При этом, многодетная жительница обнародовала врачебное заключение в соцсетях. Вскоре Анастасия Макеева обратилась к ней с помощью микроблога и извинилась за то, что «изменила жизнь» Светланы Мальковой. Актриса написала, что они обе устали от злобы и лжи, поэтому «лучше худой мир». Знаменитость выразила надежду, что в будущем они будут сидеть за одним столом и с улыбкой вспоминать «былые ошибки». Кроме этого, новая жена Романа Малькова попросила Светлану поговорить с сыном Андреем. Старший наследник сейчас проживает с мачехой и отцом, так как вслед за ним уехал в Москву.

Как пишет издание Newinform, Анастасия Макеева и ее «соперница» часто задевали друг друга с помощью социальных сетей. Поклонники разделились на два лагеря: одни поддержали желание актрисы построить семью с многодетным мужчиной, а другие обвинили ее в том, что увела мужа у Светланы Мальковой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / Денис Свердлов из Arrival о новой эре автомобилестроения

24.06 / Исаев рассказал об итогах работы Госдумы VII созыва

28.04 / Мнение: Бутинский прорыв

10.03 / Мнение: Сдвигаются вправо

30.01 / Вануату распоясалось

24.05 / Мнение: Сын особы приближенной к царю

28.03 / Мнение: Об основной причине отрицания образования

15.01 / Садальский рассказал о последних днях покойного худрука «Ералаша» Грачевского

03.10 / «Вконтакте» переименуют в «Инонтактс»

08.05 / Яхта и грудь Оксаны Самойловой – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика