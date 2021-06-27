Анастасия Макеева извинилась перед экс-супругой своего мужа после драки в Останкино

После того, как Роман Мальков ушел от жены Светланы к актрисе Анастасии Макеевой, пользователи Сети наблюдают за противостоянием женщин. Впервые они встретились в Останкино на съемках «Прямого Эфира». Между экс-супругой и нынешней женой предпринимателя из Словении завязалась драка, за которую позже Анастасия Макеева публично извинилась.

Артистка опубликовала обращение к Светлане Мальковой в микроблоге Instagram в разделе сторис. Их потасовка закончилась тем, что бывшая жена предпринимателя оказалась у травматолога. При этом, многодетная жительница обнародовала врачебное заключение в соцсетях. Вскоре Анастасия Макеева обратилась к ней с помощью микроблога и извинилась за то, что «изменила жизнь» Светланы Мальковой. Актриса написала, что они обе устали от злобы и лжи, поэтому «лучше худой мир». Знаменитость выразила надежду, что в будущем они будут сидеть за одним столом и с улыбкой вспоминать «былые ошибки». Кроме этого, новая жена Романа Малькова попросила Светлану поговорить с сыном Андреем. Старший наследник сейчас проживает с мачехой и отцом, так как вслед за ним уехал в Москву.

Как пишет издание Newinform, Анастасия Макеева и ее «соперница» часто задевали друг друга с помощью социальных сетей. Поклонники разделились на два лагеря: одни поддержали желание актрисы построить семью с многодетным мужчиной, а другие обвинили ее в том, что увела мужа у Светланы Мальковой.