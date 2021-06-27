Учёные определили лучший чай для здоровья мозга

Сегодня многие, задумываясь о правильном образе жизни, предпочитают утром выпить чашку чёрного чая вместо ароматного кофе. Однако швейцарские учёные предлагают поменять его на зелёный, что будет гораздо полезнее для организма и здоровья мозга.

Связано это с тем, что именно зелёный чай славится высокой концентрацией антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами в организме, а ещё тонизирующий напиток благотворно влияет на когнитивные функции человека. По словам автора исследования Стефана Боргвардт из Швейцарской психиатрической университетской клиники, улучшить работу мозга помогут чаи с мелиссой, женьшенем и розмарином.

Полезные свойства мелиссы известны человечеству несколько тысячелетий, в народной и традиционной медицине она используется как седативное и противотревожное средство, спазмолитик, антидепрессант, иммуномодулятор, противовирусное средство, а также как антигистаминный препарат. Стоит отметить, что лимонная мята стимулирует внимание и память, оказывает болеутоляющее, успокаивающее, мочегонное и бактерицидное действия. Эта трава улучшает пищеварение, способствует замедлению сердечных сокращений, уменьшает напряжение гладких мышц кишечника.

Женьшень, обеспечивая человеку прилив энергии, улучшает кровообращение, расширяет капилляры, улучшает когнитивные способности, а розмарин, являясь стимулятором мозга, помогает сконцентрироваться и снижает умственную усталость. В ходе исследования было доказано, что даже запах розмарина способен повысить концентрацию и улучшить память.

Источник: profile.ru