Власти Великобритании будут расследовать утечку записей, на которых глава минздрава Британии целовался с помощницей

Британский таблоид The Sun 25 июня опубликовал фотографии и видео того, как Хэнкок поцеловал в рабочее время свою помощницу, 43-летнюю Джину Коладанджело в помещении офиса минздрава на улице Уайтхолл.

По словам британского чиновника, происходящее в государственных ведомствах может быть “важным и чувствительным”.

Бывший министр здравоохранения Алан Джонсон сообщил телеканалу, что когда он руководил министерством, в его кабинете не было камер видеонаблюдения. Джонсон отметил, что телефонные разговоры чиновников “всегда кто-то подслушивает”.

По мнению госсекретарь Великобритании по жилищным вопрос Люси Пауэлл, полиция должна расследовать действия Хэнкока.

Контекст:

После инцидента с Коладанджело Хэнкок направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону прошение об отставке.

Хэнкок и Коладанджело знакомы со времен совместной учебы в Оксфорде. Коладанджело с сентября 2020 года входит в совет при министерстве здравоохранения, получая за это 15 тыс. фунтов в год, сообщила “Русская служба ВВС”. Это почти в три раза меньше средней зарплаты в Лондоне, работать ей приходится от 15 до 20 дней в году.

Представитель теневого кабинета парламента Анна-Лиза Доддс заявила, что в этой истории просматривается “конфликт интересов за деньги налогоплательщиков”. Хэнкок назначил Коладанджело на должность, которая оплачивается из бюджета страны.

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